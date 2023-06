macOS 14, MacBook 15 pouces, Apple M3 : que faut-il attendre de la WWDC côté Mac ?

Une bonne part de la conférence WWDC d'Apple devrait être dédiés aux ordinateurs de la marque. Entre une nouvelle version de macOS et des nouveaux appareils, voici ce que l'on attend de la conférence.

Le 5 juin 2023, la conférence WWDC d’Apple dédiée aux développeurs ouvrira ses portes. La star de la présentation sera sans doute le casque de réalité mixte du fabricant, même si l’on attend aussi de pied ferme les mises à jour des logiciels comme iOS et watchOS 10. Les rumeurs s’accordent autour d’une place importante laissée aux ordinateurs du constructeur californien. Entre de nouveaux appareils et une mise à jour de macOS, Apple devrait, en effet, avoir matière à présenter des nouveautés.

macOS 14 : le grand inconnu

La présentation d’une nouvelle version de macOS à la WWDC est quasi assurée. Il s’agit de l’une des traditions de longue date d’Apple et l’on devrait donc très logiquement découvrir macOS 14 dans les grandes lignes, avant sa commercialisation prévue à l’automne. Entre-temps, des versions bêta seront proposées aux développeurs puis au grand public pour tester en avance les nouveautés.

On connait très peu de choses à propos de macOS 14 à ce stade. Les rumeurs ont été plus loquaces concernant l’ouverture à la concurrence d’iOS 17 ou les changements majeurs attendus dans watchOS 10. En tout état de cause, macOS 14 devrait une nouvelle fois intégrer des fonctions d’iOS et iPadOS pour améliorer l’écosystème de la pomme, ainsi qu’une compatibilité avec le futur casque de réalité mixte.

On pourrait, par exemple, imaginer voir Dynamic Island faire son arrivée sur macOS. À ce stade, Apple a intégré une encoche d’une inutilité confondante sur ses MacBook. Une amélioration logicielle pourrait au moins compenser cette faiblesse du design matériel.

La fonction Stage Manager n’avait pas vraiment convaincu les foules avec macOS Ventura, et c’est un euphémisme. La firme pourrait donc retravailler sa copie avec la nouvelle version du système.

Un MacBook « Air » avec écran 15 pouces

Les rumeurs concordent autour de la présentation d’un nouveau MacBook à la WWDC 2023. Depuis plusieurs mois, les bruits de couloirs évoquent le développement d’un MacBook Air avec un écran de 15 pouces. Un projet dont on retrouve la trace dès 2008 chez Apple. Plus récemment, la certification de la machine est venue appuyer la théorie d’une présentation à la conférence de juin.

Difficile de savoir si ce MacBook portera bien le nom de « Air » avec une diagonale de 15 pouces qui devrait logiquement le rendre plus imposant que le modèle actuel. Si Apple conserve la logique de ses iPhone, on pourrait ici découvrir un MacBook « Plus ». Quoi qu’il en soit, il s’agirait d’une machine grand public équipée d’une simple puce Apple M2. Le prix ne devrait donc pas crever le plafond, même si le MacBook Air M2 coute déjà 1 499 euros en France.

Et des nouveaux Mac Studio ?

Apple devrait également en profiter pour renouveler sa gamme de Mac Studio. Cette ligne de produits est encore très fraiche dans l’histoire de la marque puisque la première génération a été lancée début 2022. Pour autant, elle tourne actuellement avec des puces Apple M1 Max ou Apple M1 Ultra alors que le reste de la gamme Apple est passé à la génération M2, M2 Pro et M2 Max, même l’excellent Apple Mini.

On ne s’attend à aucun changement majeur pour la 2e génération du Mac Studio si ce n’est la puce intégrée. Apple pourrait même se contenter d’un changement sur l’Apple Store sans l’évoquer sur scène à la WWDC. C’est ce que fait parfois la marque pour de simples mises à jour de produits comme ici.

Pas d’Apple M3 à la WWDC

Après le lancement de l’Apple M1 en 2020/2021 et l’arrivée rapide de l’Apple M2, les rumeurs allaient bon train autour du développement de l’Apple M3 pour cette WWDC 2023. La puce est attendue, car elle marquerait un gap technologique plus important que le renouvellement entre M1 et M2. Cela passerait notamment par l’adoption du processus de fabrication TSMC 3N, en lieu et place du TSMC 5N utilisé sur les générations M1 et M2. Apple aurait notamment mis la main sur l’essentiel de la capacité de production du fondeur taïwanais.

Pourtant, depuis quelques semaines, les faisceaux concordent vers un retard au développement de la puce. La présentation de l’Apple M3 ne serait donc pas prévue pour cette WWDC, mais pour un autre événement plus tard dans l’année. La firme testerait d’ores et déjà les futures Apple M3 Pro et Apple M3 Max dans ses labos.

