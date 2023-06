iOS 17 va vous aider à retrouver votre Apple Watch grâce à une fonctionnalité bien connue

Alors que l'Apple Watch permet depuis longtemps de retrouver un iPhone égaré, Find My va permettre de retrouver son Apple Watch.

Si vous possédez une Apple Watch ou n’importe quelle montre connectée récente, vous vous en êtes surement déjà servi pour retrouver votre smartphone égaré (dans le cas de l’Apple Watch, votre iPhone).

Selon 9to5Mac, votre iPhone va pouvoir rendre la faveur. Il devra pour cela tourner sous iOS 17 puisqu’il s’agit d’une des nouveautés de l’interface présentée lors de la WWDC 2023. Une nouvelle tuile apparait dans le centre de contrôle pour « pinguer » l’Apple Watch. Pour fonctionner, elle aura besoin que les deux appareils aient leur Bluetooth activé.

Comment l’activer ?

Si vous faites partie des chanceux·ses qui ont déjà installé iOS 17 (à vos risques et périls), voici comment activer ladite tuile.

Il faut ouvrir les paramètres, aller dans centre de contrôle puis ajouter le bouton « Ping my Watch ». Et voilà, vous n’avez plus qu’à ouvrir le centre de contrôle.

iOS 17 devrait sortir dans sa version complète en septembre prochain, en même temps que les iPhone 15.

