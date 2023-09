Premières impressions sur les iPhone 15 et 15 Pro : que pense la presse à chaud ?

À peine dévoilé lors de la récente keynote d'Apple, les iPhone 15 et 15 Pro font déjà couler beaucoup d'encre. Nous avons rassemblé les premières impressions des experts qui étaient sur place pour vous offrir un aperçu détaillé de ce que vous réservent ces nouveaux iPhone.

Quelques journalistes chanceux ont récemment eu l’opportunité de prendre en main les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro lors de la keynote d’Apple. Voici un aperçu des retours provenant de diverses sources, en attendant nos tests complets.

Autant vous dire, qu’il faut faire le tri. L’exercice de prise en main est loin d’être un exercice simple. Nombreux sont ceux qui se contentent d’évoquer les informations fournies par Apple lors de la keynote. Dans ce contexte, il n’y a guère d’intérêt à faire le déplacement jusqu’à Cupertino.

Toutefois, il est important de souligner la complexité de cet exercice : les journalistes disposent d’un temps limité pour découvrir et évaluer les appareils, et ce, dans un environnement soigneusement orchestré par Apple. Ce cadre contrôlé peut influencer les premières impressions, ce qui soulève des questions sur l’authenticité et la profondeur des premiers avis.

Un design raffiné et un choix réussi pour les matériaux

De multiples retours ont mis en lumière l’adoption par Apple du titane pour la fabrication de ces nouveaux modèles. Selon The Verge, cette transition vers le titane a permis à Apple de rendre les côtés de l’appareil plus fins, offrant ainsi à l’écran un aspect plus vaste.

C’est juste plus agréable à tenir. Apple affirme que le titane lui a permis de rendre les côtés de l’appareil plus fins, ce qui donne certainement à l’écran un aspect plus grand que d’habitude » – The Verge

MKBHD

rejoint cette opinion, signalant que le téléphone est plus léger en main grâce à cet alliage de titane. Il ajoute que les bordures du téléphone ont été également affinées.

« Alliage de titane, léger en main, ils ont rétrécit un peu le téléphone, avec des bordures plus fines » – MKBHD

Pocket-Lint déclare que l’iPhone 15 Pro passe à un cadre en titane de grade 5, beaucoup plus léger que l’acier inoxydable, rendant le téléphone agréable à tenir.

BFMTV met en évidence le poids réduit de ces nouveaux modèles, indiquant que l’iPhone 15 Pro pèse 187 g, soit une réduction de 9 % par rapport à son prédécesseur, tandis que l’iPhone 15 Pro Max pèse 221 g, marquant également une réduction de 9 %.

« l’iPhone 15 Pro passe à un cadre en titane grade 5, nettement plus léger que l’acier inoxydable, ce qui en fait un plaisir à tenir. » – Pocket-Lint

Nouvelles fonctionnalités et changements notables

Le bouton d’action est l’une des nouvelles fonctionnalités qui a retenu l’attention des journalistes.

« Sur le côté, vous trouverez le nouveau bouton d’action, qui peut être remappé à l’aide d’un menu joliment conçu dans les paramètres » – The Verge

MKBHD, évoquant ce même bouton, le qualifie de joli et souligne la possibilité de pousser la personnalisation très loin.

« Ma fonction préférée est le nouveau bouton d’action, joli petit bouton, avec une section logicielle pour aller très loin dans sa personnalisation » – MKBHD

La transition vers un port USB-C sur l’iPhone est une autre évolution majeure.

« C’est un peu surréaliste de voir un USB-C sur l’iPhone, mais c’est là désormais » – MKBHD

En termes de caméra, Numerama souligne l’amélioration du zoom sur l’iPhone 15 Pro Max, qui offre un zoom numérique allant jusqu’à x25, contre x15 auparavant.

« Sans surprise, le zoom x5 fonctionne bien… On reste loin du zoom x100 de Samsung, mais c’est déjà une grande avancée, surtout si la qualité est au rendez-vous. » – Numerama

C’est certainement ici que l’exercice de la prise en main atteint ses limites : comment évaluer avec précision les avancées d’un appareil photo dans une salle éclairée de manière artificielle, sans la possibilité de tester en conditions extérieures et variées ? Il est impossible de se forger une opinion objective dans un tel contexte.

Un pas en avant pour Apple

Avec ces nouveaux modèles, Apple semble avoir trouvé le juste équilibre entre innovation et raffinement. Bien que certains critiques estiment que les améliorations sont mineures, il est indéniable que l’entreprise a apporté de nombreuses améliorations bienvenues.

« L’Apple iPhone 15 Pro est synonyme de raffinement. Il prend l’excellent iPhone 14 Pro et apporte un certain nombre d’ajustements ici et là, améliorant ainsi le meilleur que l’entreprise proposait autrefois. » – Pocket-Lint

Comme nous l’avions souligné dans notre comparatif avec l’iPhone 14 Pro, ne vous attendez pas à une métamorphose radicale. Historiquement, Apple tend à suivre un cycle d’innovations majeures tous les 2 à 3 ans. Entre ces points culminants, la firme de Cupertino propose des améliorations plus discrètes, affinant le design, peaufinant les fonctionnalités et optimisant les performances. Il est donc judicieux pour les consommateurs de garder cela à l’esprit et de considérer, non pas chaque nouvelle sortie, mais plutôt chaque deuxième ou troisième version comme celle apportant des changements significatifs.

Vidéos

