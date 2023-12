Vous allez pouvoir diagnostiquer vous-même votre iPhone

Apple a mis en ligne un outil de diagnostic pour les iPhone et les Mac. Il permet de savoir quelle pièce est défaillante et/ou d'où provient le souci sur votre appareil. Dans le même temps, Apple a élargi son programme de réparation en libre-service aux iPhone 15 ainsi qu'aux Mac M2.

Apple fait doucement, mais sûrement des efforts en matière de réparabilité de ses produits. Il est de moins en moins difficile de réparer soi-même ses appareils de la marque. En témoigne la mise en ligne d’un outil de diagnostic ainsi que l’extension de son programme de réparation « DIY » aux iPhone 15 ainsi qu’aux Mac M2.

Un outil pour vérifier l’état de santé de son iPhone ou de son Mac

Comme le rapport ArsTechnica, cet outil disponible sur Internet offre « la même capacité que les fournisseurs de services agréés Apple et que les fournisseurs de réparations indépendants à tester les appareils pour une fonctionnalité et des performances optimales des pièces, ainsi qu’à identifier les pièces qui pourraient avoir besoin d’être réparées. » Pour le moment malheureusement, ce programme n’est disponible qu’aux États-Unis, mais arrivera en Europe l’année prochaine. Il est compatible avec iOS 17.0 ou macOS Sonoma 14.1 : les iPhone et Mac les plus anciens n’y auront donc pas droit.

Il permet de mettre en mode diagnostic son appareil à partir de son numéro de série. Cet outil offre plusieurs choses, notamment un inspecteur de ressources mobiles pour vérifier le logiciel et les composants, des tests de sortie audio ou d’anomalies d’affichage ou encore des tests pour les caméras ainsi que pour Face ID. L’idée est de déterminer d’où provient un problème technique et dans l’idéal, de déterminer si une pièce doit être remplacée. L’outil permet également de vérifier qu’une réparation a bien été effectuée.

Les Mac M2 aussi peuvent être vérifiés par vos soins

En plus des iPhone 15, Apple étend son programme de réparation aux MacBook Pro M2, MacBook Air M2, Mac Mini M2, Mac Pro M2 et Mac Studio M2. Les clients peuvent donc accéder aux outils, pièces détachées et manuels qui jusqu’alors n’étaient disponibles que pour Apple et ses partenaires agréés. Pour réaliser leurs réparations eux-mêmes, les consommateurs peuvent d’ailleurs louer des kits de réparation avec des outils fournis. Ils sont disponibles depuis quelques temps, mais vivement critiqués puisque leur durée de location est limitée et sont très encombrants.

Ces produits rejoignent une liste composée désormais de 35 produits de la marque. Aussi, les réparateurs n’ont plus besoin d’appeler Apple après leur réparation pour la finaliser. Le constructeur met dorénavant à disposition un programme pour le faire. Dans le même temps, il a annoncé ouvrir son programme à 24 pays européens supplémentaires : celui-ci est disponible dans 33 pays au total.

Une aide au diagnostic qui fait débat

Pour autant, tout le monde n’est pas favorable à la manière dont Apple permet d’auto-diagnostiquer ses produits. Selon iFixit, référence dans la réparation de produits électroniques, il y a toujours le souci de l’utilisation des pièces détachées tierces. Pour le PDG de l’entreprise Kyle Wiens, si vous n’achetez pas des pièces officielles, « vous serez confronté à des fonctionnalités limitées ou manquantes, des blocages ainsi qu’à des avertissements gênants. »

Il met là en cause l’appariement des pièces : lorsqu’une pièce est remplacée, l’iPhone contacte les serveurs d’Apple pour authentifier ladite réparation. Le souci, c’est que « l’authentification n’est possible que si Apple est au courant de votre réparation iPhone à l’avance ». Pour les pièces tierces, c’est impossible. Quant aux réparateurs indépendants, ils doivent transmettre à Apple les informations personnelles de leurs clients ainsi que se soumettre à des audits lourds. Ce qui peut en amener certains à fermer boutique. Par rapport à l’outil de diagnostic, Kyle Wiens regrette que qu’il ne reconnaisse pas les pièces tierces, par exemple un nouveau capteur de lumière ambiante.

iFixit se félicite des efforts d’Apple en quelques années, mais regrette la manière dont ils sont mis en place. Pour l’entreprise, « l’appariement des pièces constitue une menace sérieuse pour notre liberté de réparer les objets que nous possédons. » Tout cela ne concerne pas que les téléphones de la marque à la pomme, mais aussi ses iPad ou ses MacBook.