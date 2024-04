Apple Watch Series 10 : ce changement aboutirait à une autonomie renforcée

L'Apple Watch Series 10 profiterait d'un nouvel écran OLED plus économe en énergie. Cette particularité permettrait à la nouvelle toquante connectée d'Apple de proposer une autonomie un peu plus généreuse que par le passé... sans compromettre la qualité d'affichage.

Apple pourrait changer légèrement l’écran de son Apple Watch Series 10… pour améliorer son autonomie. Sans passer sur une dalle MicroLED (attendue pour l’instant en vain sur l’Apple Watch Ultra), la prochaine montre connectée du géant de Cupertino adopterait en effet une nouvelle technologie d’écran OLED ayant pour principale particularité d’offrir une meilleure efficacité énergétique.

En l’occurrence, on apprend de The Elec qu’Apple miserait à la rentrée sur une Watch Series 10 équipée d’une nouvelle dalle OLED mêlant les technologies TFT (« Thin-film transistor » ou transistor à couche mince) et LTPO (à base d’oxyde polycristallin à basse température). Cet écran ne ferait toutefois pas complètement l’impasse sur la technologie LTPS employée précédemment. Cette dernière serait par contre limitée à la gestion des parties non visibles de l’écran.

Un changement qui pourrait s’étendre à l’iPhone par la suite

Relativement complexe, cette nouvelle technologie pourrait devenir incontournable sur le marché à l’avenir. On estime d’ailleurs qu’elle s’étendra rapidement à l’ensemble des iPhone. L’OLED LTPO TFT est d’ailleurs attendu en parallèle sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, et pourrait intégrer l’ensemble des iPhone 17 et 17 Pro l’année prochaine, de manière à améliorer encore un peu plus leur autonomie.

Il s’agirait en tout cas d’une suite logique, Apple ayant souvent « lancé » de nouvelles technologies d’affichage sur ses Apple Watch avant de les étendre à plus de produits par la suite. C’était par exemple le cas pour la technologie OLED LTPO « classique » introduite d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone 14 Pro en 2022 pour offrir le mode « Always on ».

Notons enfin que si The Elec fait parfois des erreurs dans ses prédictions concernant les produits Apple, le média taïwanais voit souvent juste en ce qui concerne l’intégration de nouvelles technologies à ces derniers… notamment grâce à son observation attentive de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration de cette nouvelle technologie OLED LTPO TFT à l’Apple Watch Series 10 a donc de bonnes chances d’être véridique.