Le petit souci technique d’Apple Intelligence sur Mac

Une fonctionnalité de complétion de code dans Xcode, l'outil de développement pour iOS et macOS édité par Apple, demande 16 Go de RAM. Une nouvelle preuve que 8 Go de mémoire vive, ce n'est pas suffisant.

Sur Mac, pour avoir 8 Go de RAM seulement, il vous en coûtera minimum 700 euros, avec la configuration minimale du Mac Mini M2. Si vous voulez un ordinateur portable, ce sera 1300 euros minimum, avec le MacBook Air M2 de 13 pouces. Apple défend depuis des années que 8 Go de mémoire vive est suffisant, en vendant les déclinaisons de 16 Go de RAM ou plus assez cher : 230 euros sur le Mac Mini M2 par exemple. Pourtant, Apple lui-même reconnaît, en quelque sorte, que ça ne suffit plus aujourd’hui, à l’heure d’Apple Intelligence et de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans tous ses systèmes.

16 Go de RAM minimum pour une fonction IA d’un logiciel Apple

Avec la mise à jour macOS Sequoia, dont la sortie officielle est prévue pour l’automne, Apple a mis à jour quelques-uns de ses logiciels. Parmi eux, Xcode, l’environnement de développement (IDE) dédié aux systèmes d’exploitation d’Apple, comme iOS et macOS. Il se voit ajouter une fonction baptisée « Predictive Code Completion », qui permet d’auto-compléter son code informatique, qui pour le moment est en bêta, comme le précise XDA Developers.

Apple explique qu’elle fonctionne via un modèle d’apprentissage automatiquement conçu pour Swift (langage de programmation pour les applications Apple), le tout en local. De quoi garantir le respect de la vie privée ainsi que le fonctionnement en hors-ligne.

La Predective Code Completion nécessite d’avoir un Mac équipé d’une puce Apple, les puces M1, M2, M3, ou M4. Mais ce n’est pas la restriction la plus importante concernant cette fonction de productivité. Dans ses notes de publication de la version bêta de Xcode 16, Apple explique que la complétion automatique demande au moins 16 Go de mémoire vive. Autrement dit, si vous n’en avez que 8 sur votre machine, impossible d’utiliser la Predictive Code Completion. Ce qui est dommage, puisqu’Apple vend toujours des ordinateurs avec 8 Go de mémoire vive, et ce, dans toutes ses gammes grand public : Mac Mini, iMac, MacBook Air ou encore MacBook Pro.

8 Go de RAM : c’est assez, ce n’est pas assez ?

Il faut toutefois reconnaître que les utilisateurs de Xcode sont surtout des développeurs informatiques, dont l’ordinateur est leur outil de travail. On peut alors facilement imaginer qu’ils nécessitent d’avoir un ordinateur Apple suffisamment puissant et qui ne soit pas la première configuration. En revanche, il peut aussi y avoir des développeurs bien plus occasionnels, qui développent des applications pour eux seulement.

Pour ma très grande majorité des usages, les Mac et MacBook avec « seulement » 8 Go de mémoire vive sont tout à fait adaptés, que ce soit pour de la navigation web, un peu de traitement photo et même un petit peu de jeu vidéo.

Pour autant, Apple a démarré une petite révolution de macOS avec Apple Intelligence : la bêta de Xcode 16 commence à réellement prouver que la marque doit passer à 16 Go minimum sur toutes ses machines. Sinon, elle prend le risque de rendre une partie d’Apple Intelligence incompatible avec ses modèles les moins chers.