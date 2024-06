Apple apporte une fonction essentielle pour vos AirPods sur Mac

Au sein de la dernière beta de macOS Sequoia, Apple apporte une fonctionnalité très pratique des AirPods déjà présente sur iPhone et iPad : l'adaptation des écouteurs.

La prochaine version de macOS, surnommée Sequoia par Apple, est actuellement en beta pour les développeurs et pourra être testée publiquement en juillet par tous les utilisateurs. Dans la seconde beta déployée cette semaine, l’OS apporte plusieurs nouveautés très appréciables pour les utilisateurs.

On vous a déjà parlé de l’installation d’applications depuis le Mac App Store qui ne demandera plus autant d’espace qu’avant (notamment pour les joueurs). Et il s’avère que dans cette dernière version, Apple a activé une fonctionnalité très attendue par les possesseurs d’AirPods et casques Beats : l’adaptation des écouteurs.

Adapter vos écouteurs à votre audition sur Mac

La fonctionnalité « Adaptation des écouteurs » existe sur iPhone depuis iOS 14, elle permet de configurer vos écouteurs ou casques selon vos préférences d’écoute ainsi que d’appliquer des préréglages sonores. Au sein de macOS Sequoia, l’option sera présente dans Réglages Système → Accessibilité → Audio.

Dans ce nouveau menu, vous pourrez décider de mettre plus l’accent sur les basses (tessiture) ou les aigus / médiums hauts (brillance) ou rester sur le réglage « équilibré » par défaut. Un réglage d’optimisation vous permettra d’influer sur la dynamique du son, pour augmenter les sons faibles, comme des dialogues par exemple.

Enfin la « Configuration audio personnalisée » vous permet d’appliquer ces réglages après un processus en plusieurs étapes vous faisant écouter les différents profils sonores à appliquer selon vos préférences. À noter que cette dernière fonctionnalité n’est disponible que pour les écouteurs AirPods et casques Beats, contrairement aux autres réglages cités ci-dessus qui pourront être appliqués sur n’importe quel casque.

Et comme le précise mac4ever, il est possible de créer un profil audio personnalisé depuis iOS et iPadOS 17.4 afin de l’importer sur votre Mac pour ne pas relancer la création d’un nouveau profil. Pratique.