Présentés ce mardi, les nouveaux iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max d’Apple ne sont pas compatibles 5G malgré l’émergence de ce nouveau réseau. Une lacune qui s’explique facilement par les antécédents et les péripéties de la firme ces derniers mois.

La 5G est le réseau du futur. La 5G arrivera partout dans les prochains mois. La 5G permettra des débits incroyables. La 5G permettra de jouer directement en streaming et ce même en mobilité. Mais la 5G n’est pas disponible sur les nouveaux iPhone.

Alors que certains pays bénéficient déjà du déploiement de nouveaux réseaux 5G, Apple a dévoilé ce mardi trois iPhone qui restent limités à la 4G. Une limitation qui devrait donc durer pour Apple au moins jusqu’à septembre 2020, lors de la présentation des futurs iPhone 11s dont l’une des versions pourrait être compatible 5G.

Néanmoins, alors que certains pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, la Suisse ou la Chine peuvent d’ores et déjà profiter des premiers réseaux 5G, cette absence pourrait être particulièrement handicapante pour Apple. Comme l’explique l’analyste Jia Mo du cabinet Canalys cité par Phone Arena, « il reste à voir si l’iPhone 11 peut offrir suffisamment d’innovations technologiques pour compenser certaines lacunes matérielles comme l’absence de 5G ». Cette absence pourrait particulièrement se faire ressentir en Chine où les consommateurs sont particulièrement friands de nouveautés technologiques et où les principaux concurrents d’Apple comme Huawei, Oppo et Vivo ont tous présenté des nouveaux smartphones 5G.

Néanmoins, cette absence de compatibilité 5G ne devrait pas surprendre grand monde. Comme le rappelle l’analyste Rene Ritchie sur Twitter, Apple n’a jamais été précurseur en matière de nouvelles normes réseau. L’iPhone 3G lancé en 2008 a été présenté avec cet argument technologique parce que le premier modèle n’était pas compatible. Il en va de même pour la 4G, adoptée par Apple en 2012 avec l’iPhone 5, deux ans après le déploiement des premiers réseaux.

“Samsung beat Apple to 5G.”

Motorola had 3G a generation before Apple.

HTC had LTE a generation before Apple.

Apple has never used early generation radios.

They also seldom make variants and there’s no 5G network yet, let alone one that could handle iPhone scale.

— Rene Ritchie (@reneritchie) September 12, 2019