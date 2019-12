Où acheter l’iPad 2019 au meilleur prix tout en étant livré avant Noël ?

Vous recherchez une tablette performante pour Noël ? Comme ses prédécesseurs, la nouvelle tablette abordable d’Apple s’impose comme le meilleur choix cette année face aux solutions sous Android sur la même tranche tarifaire. Afin d’obtenir l’iPad 2019 au meilleur prix, suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Lors de son keynote en septembre 2019, Apple n’a pas seulement dévoilé ses iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, mais aussi son iPad « abordable ». Sa fiche technique n’est pas forcément revue à la hausse, mais cette septième génération intègre assez de nouvelles fonctionnalités pour se distinguer de son prédécesseur.

Tout d’abord, il commence par changer de format. Son écran Retina — avec ses 3,5 millions de couleurs — passe d’une diagonale de 9,7 à 10,2 pouces. Cette nouvelle taille apporte plus de confort et plus de lisibilité, d’ailleurs très utile avec sa nouvelle fonctionnalité. L’édition 2019 de l’iPad intègre désormais un Smart Connector pour y brancher un clavier, faisant de lui un véritable atout de productivité (en plus d’être compatible avec l’Apple Pencil).

Après l’ordinateur de poche, il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec la récente arrivée d’Apple Arcade.

Pour le reste, on retrouve de nombreux points communs avec l’ancien modèle. Le design reste assez similaire avec de larges bordures autour de l’écran et le bouton Home équipé de Touch ID en façade. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière est également de la partie et c’est amplement suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps. Enfin, l’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

Les meilleures offres livrées avant Noël

Si vous souhaitez retrouver votre iPad 2019 sous le sapin, quelques enseignes comme Amazon, Cdiscount, ou Darty s’engagent à vous livrer avant Noël. De plus, la tablette abordable d’Apple (version Wi-Fi + 32 Go) est également en promotion. Une aubaine pour celles et ceux qui voulaient craquer avant le jour J.

Les meilleurs prix

Si les prix peuvent être plus intéressants par le biais de l’importation, vous n’aurez cependant aucune certitude que votre iPad 2019 sera livré avant le réveillon de Noël. Si vous choisissez tout de même cette option, nous vous recommandons de passer pour PayPal pour effectuer votre commande. La plateforme facilite le remboursement en cas de litige.