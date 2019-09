C’est jour de keynote Apple. La conférence approche et on peut y attendre un certain nombre de nouveautés, aussi bien matérielles que logicielles. Faisons le tour de ce qui devrait être présenté ou non lors de ce Special Event.

Tous les, Apple tient en septembre son évènement de la rentrée pour présenter ses nouveaux iPhone. S’il s’agit toujours de la star de la soirée, le smartphone vient souvent accompagné d’autres produits. Faisons donc le point sur les rumeurs et les annonces probables de l’Apple Special Event du 10 septembre 2019.

Les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max : certain

Désolé pour le spoiler : l’iPhone 11 sera présenté ce soir ! Contrairement à ce que l’on pourrait penser néanmoins, l’iPhone 11 ne devrait pas être le successeur de l’iPhone XS. Non, il devrait plutôt succéder à l’iPhone XR. Si vous cherchez le haut de gamme d’Apple en cette fin d’année 2019, il faudra plutôt se tourner vers l’iPhone 11 Pro, ou sa déclinaison grand format, l’iPhone 11 Pro Max.

Les rumeurs laissent entendre que les nouveautés ne devraient pas être très nombreuses et qu’il s’agirait davantage d’une itération que d’une révolution. Pourtant, on peut s’attendre au moins à un nouvel appareil photo doté d’un triple capteur et d’améliorations logicielles, et possiblement quelques autres améliorations comme le WiFi 6, une reconnaissance faciale (Face ID) plus efficace, et d’autres encore. Les prix des iPhone 11 devraient rester identiques à ceux de la génération actuelle.

L’Apple Watch 5 : quasi certain

Comme l’année dernière, la première partie du show de ce soir devrait être jouée par l’Apple Watch. Les rumeurs concernant l’Apple Watch Series 5 ne sont pas très nombreuses pour le moment, mais après l’intégration de l’ECG sur l’Apple Watch 4, Apple devrait continuer sur l’analyse continue de la santé avec l’ajout d’une fonction complète de suivi du sommeil.

D’autre part, d’autres bruits de couloir évoquent un processeur plus puissant, mais un design qui ne devrait pas évoluer, ou très peu.

Une nouvelle Apple TV : probable

Dans le code d’iOS 13, certains ont trouvé des références à une certaine Apple TV 11,1. Sachant que le modèle actuel supporte la 4K et le HDR, on peut imaginer un support des derniers standards en la matière, comme le HDR10+, et pourquoi pas la 8K qui commence à pointer sérieusement le bout de son nez.

D’autres imaginent qu’Apple pourrait lancer une version moins chère de l’Apple TV afin de concurrencer les clé HDMI à petit prix comme le Chromecast et la Fire TV Stick, mais aussi les box à petit prix comme la Xiaomi Mi Box S. C’est possible, mais assez peu probable, d’autant que ce boitier TV devrait accompagner le lancement de nouveaux services qui misent sur l’excellence avec du contenu premium et des jeux.

Apple TV+ et Apple Arcade : probable

Récemment, Apple a pris un tournant dans son modèle économique. Ses produits sont désormais devenus des plateformes pour utiliser les services Apple. Aussi, le lancement d’un nouvel iPhone, et potentiellement d’une nouvelle Apple TV, devrait remettre sur le devant de la scène les services Apple Arcade et Apple TV+, permettant respectivement d’accéder à des jeux ou à des contenus multimédias avec un abonnement.

Présentés en mars dernier, ces deux services devraient être disponibles d’ici la fin de l’année. C’est donc le bon moment pour en dévoiler les derniers détails.

Un nouvel iPad Pro : vaguement possible…

En mars dernier, Apple a renouvelé sa gamme d’iPad avec un iPad Mini 5 et un nouvel iPad Air. Il reste donc désormais à remettre à neuf la gamme iPad Pro et les premières rumeurs à ce sujet ont déjà commencé à apparaître. L’iPad Pro 2019 pourrait par exemple reprendre le module photo de l’iPhone 11 Pro avec ses trois objectifs.

Toutefois, malgré ce point commun, il est assez peu probable que l’iPad Pro soit présenté aujourd’hui. Si Apple s’en tient à ses habitudes, cette nouvelle tablette devrait plutôt être présentée en octobre. Mais, sait-on jamais.

Un nouveau MacBook Pro : improbable…

Si Apple a encore un peu de temps dans sa conférence, on pourrait éventuellement voir apparaître une nouvelle génération de MacBook Pro. La rumeur parle d’un ordinateur portable doté d’un écran de 16 pouces. Un beau bébé dont le prix pourrait monter au-dessus de la barre des 3000 dollars selon les premières rumeurs.

Toujours est-il qu’un nouveau produit de ce genre aurait plutôt sa place en octobre avec des iPad plutôt qu’aux côtés de l’iPhone. À moins bien sûr qu’Apple veuille rapidement faire oublier les déboires de son clavier papillon.

Un « One More Thing » : on n’y croit pas

La rumeur veut qu’Apple ait « une chose supplémentaire » à dire ce soir. Les rumeurs les plus folles évoquent des lunettes de réalité augmentée depuis l’affirmation par Ming-Chi Kuo (un analyste réputé) d’une sortie de ce type de produit en 2020.

Néanmoins, on croit assez peu à ce genre d’annonce. Tout d’abord parce que cela éclipserait médiatiquement les iPhone, mais aussi parce qu’Apple n’aura pas le temps de dévoiler en profondeur son produit et n’a aucun intérêt à faire une simple annonce au risque de se faire doubler par la suite par d’autres marques. Si un tel One More Thing avait été prévu, il aurait eu davantage sa place en juin dernier, lors de la WWDC 2019, pour demander aux développeurs de préparer de nouvelles applications et ainsi créer la « killer app » nécessaire à la popularisation d’une nouvelle catégorie comme celle-ci.

À la limite, si One More Thing il y a, on peut plus probablement s’attendre à ce qu’Apple tease un produit pour sa conférence d’octobre, comme le MacBook Pro 16″ par exemple.