Apple TV : YouTube en 4K sera bientôt (et enfin) une réalité avec tvOS 14

Mieux vaut tard, très tard, que jamais. La prochaine mise à jour de tvOS (version 14), apportera enfin la 4K sur l'application YouTube. Une petite révolution en marge des annonces tapageuses de la WWDC : jusqu'à présent, les utilisateurs d'Apple TV 4K devaient en effet se satisfaire d'une simple définition 1080p upscalée sur la plateforme.

Si vous possédez une Apple TV 4K, vous avez probablement déjà éprouvé la frustration d’être limité à une définition Full HD sur l’application YouTube. Avec tvOS 14, annoncée hier lors de la conférence WWDC d’Apple, tenue ce 22 juin, le 1080p laissera (enfin) sa place à de la 4K native sur le service de vidéos en streaming. Une bonne nouvelle sur laquelle Apple n’a toutefois pas souhaité communiquer hier soir.

Comme le note The Verge, il faut farfouiller sur la page de présentation de cette nouvelle version de tvOS pour la découvrir. Pour rappel, tvOS 14 sera déployé cet automne, sans plus de précision.

Apple à la racine du problème, YouTube à l’origine de la solution ?

Si l’origine de cet ajout n’est pas encore certaine, la racine du mal est à chercher du côté d’Apple, qui s’est toujours opposé au support du codec VP9 par son Apple TV. Un codec pourtant crucial puisqu’il sert de base à l’ensemble de la bibliothèque de vidéos en 4K sur YouTube. En s’en privant, Apple a donc limité les utilisateurs de sa box TV au 1080p.

Si tout cela est sur le point d’évoluer, c’est probablement parce que YouTube se tourne progressivement vers un autre codec : l’AV1. Ce dernier est récemment utilisé par la plateforme sur Android TV et il est fort probable que la chose soit aussi sur le point d’être déployée sur Apple TV. De quoi expliquer la discrétion d’Apple et l’apparition tardive de l’Ultra HD sur l’application YouTube de l’Apple TV 4K. Une hypothèse que ni Apple, ni YouTube, contactés par The Verge, n’ont souhaité confirmer pour l’instant.

Reste à savoir si la 4K sur YouTube pourrait aussi se décliner sur Safari, qui profitera avec macOS Big Sur d’un ravalement de façade assez conséquent et de nouvelles fonctionnalités. Pour l’instant la chose ne semble pas d’actualité, mais cela pourrait évoluer…

Quant aux autres nouveautés de tvOS 14, notons entre autres un mode Picture in Picture plus étendu, la diffusion via AirPlay de vidéos en 4K, mais aussi la fonction Audio Sharing. Amusante, cette dernière permet de connecter simultanément jusqu’à deux paires d’AirPods à un boîtier Apple TV pour écouter à deux du contenu sans déranger les personnes autour. Apple a par ailleurs évoqué longuement une intégration plus marquée de fonctionnalités en lien avec la maison connectée et sa plateforme HomeKit.