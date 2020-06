Les meilleurs jeux et applis pour iPhone et iPad selon Apple

Comme chaque année lors de sa conférence des développeurs WWDC, Apple en a profité pour décerner ses Design Awards. Un trophée qui récompense les applis et jeux mobiles « les plus innovants, créatifs et ingénieux » sur iPhone, iPad ou encore Apple TV.

Chez Apple, le mois de juin sert à célébrer et honorer l’écosystème de développeurs qui œuvrent autour des produits à la pomme. Et la WWDC, la conférence mondiale des développeurs organisée par l’entreprise californienne, en est le point d’orgue et le grand raout annuel.

Pour aller plus loin

WWDC 2020 : récapitulatif des annonces de la keynote Apple

En marge des présentations d’iOS 14, d’iPadOS, de watchOS 7, de tvOS 14 ou encore macOS Big Sur la semaine passée, et entre de multiples sessions ou labs pour les intéressés, Apple a profité de l’événement pour récompenser les huit meilleurs développeurs d’applications et jeux mobiles conçus pour ses plateformes. Voici la liste des Design Awards décernés en 2020, le must de « la conception, l’innovation, l’ingéniosité et la réalisation technique » en matière d’applis.

Les meilleures applications mobiles

Darkroom (iPhone, iPad)

Cet éditeur de photos et de vidéos est un des plus intuitifs. Il permet de recadrer, ajouter des filtres et les personnaliser, changer l’arrière-plan, créer des effets, retoucher des visages en quelques clics. Darkroom permet de modifier les Live Photos, les portraits comme les images RAW. Il ré-étalonne les couleurs des vidéos et pousse même quelques réglages appréciés des professionnels sans perdre les novices au milieu de ses différentes fonctions. Et parmi ses fonctions, on apprécie la gestion de la bibliothèque photos sur iPhone comme iPad.

À noter que certaines options sont payantes (période d’essai gratuite)

Looom (iPad)

Cette application pour iPad fait appel à l’esprit créatif des utilisateurs et à leur goût pour la musique. Le but de Looom (avec 3 O !) est de boucler l’animation en explorant les formes, les couleurs et le rythme. Il suffit d’expérimenter en dessinant. Vous pouvez vous appuyer sur des séquences existantes ou créer la vôtre. Vous choisirez de l’animer selon vos envies, vos envies colorées et votre tempo.

L’Apple Pencil est un sérieux allié pour s’amuser avec Looom.

Shapr3D (iPad)

À destination des architectes et designers, Shapr3D est une application de création assistée par ordinateur sur iPad. À l’aide d’un Apple Pencil, les concepteurs peuvent profiter d’un ensemble d’outils de modélisation afin de créer des modèles 3D plus complexes. L’appli pourra prochainement utiliser le scanner LiDAR de l’iPad Pro 2020 pour générer automatiquement un plan en 2D et le modèle 3D d’une pièce. Shapr3D permet ensuite d’utiliser la réalité augmentée pour prévisualiser dans une pièce réelle numérisée.

StaffPad (iPad)

Les partitions musicales manuscrites deviennent des partitions numériques en un clin d’œil. Les musiciens vont pouvoir composer simplement. L’Apple Pencil permet d’écrire, de glisser-déposer facilement et de manière intuitive.

Les meilleurs jeux mobiles

Sayonara Wild Hearts (iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV et autres consoles)

L’un des jeux les plus marquants de 2019. Le titre édité par Annapurna a été multirécompensé à travers le monde pour sa qualité visuelle, son ambiance pop unique et une playlist musicale de haut vol. Sayonara Wild Hearts est un jeu de rythme et de réflexe dans lequel vous incarnez une jeune femme au cœur brisé qui devient une bikeuse et part à la poursuite des morceaux de cœur pour que l’univers retrouve son équilibre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sky: Children of the Light (iPhone, iPad, iPod touch)

Encore un jeu avec une identité visuelle marquée. Sky est une aventure sociale, à travers un monde à explorer en solo ou avec ses amis. Vous devez répandre l’espoir pour ramener les étoiles déchues dans leur constellation. Tout cela en socialisant avec des joueurs du monde entier, en faisant équipe…

Song of Bloom (iPhone, iPad, iPod touch)

Un puzzle game à travers une histoire qui évolue au fil de votre progression. Song of Bloom mise sur le design et l’expérience innovante. Vous devez résoudre des énigmes, mais dans l’ordre que vous souhaitez et dans des styles qui changent.

Where Cards fall (iPhone, iPad, Apple TV)

Encore un jeu d’énigmes pour tester votre imagination et votre sens de la réflexion et de la stratégie. Dans cette histoire sans dialogue, il faut s’immerger dans l’ambiance musicale et le style artistique en 3D. Vous construisez des châteaux de cartes pour redonner vie à des souvenirs sous forme de puzzles.