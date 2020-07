Apple Silicon : les MacBook de 13,3, 14 et 16 pouces sont attendus pour 2020 et 2021

Apple Silicon est sans doute le projet le plus excitant de l'informatique moderne des dix dernières années. Apple va modifier profondément le fonctionnement de ses Mac. Apple n'a encore rien annoncé mais le premier MacBook basé sur une architecture ARM est prévu pour la fin d'année. L'analyste Ming-Chi Kuo vient de nous livrer ses prédictions... qui s'avèrent souvent vraies.

Depuis qu’Apple a annoncé son passage d’Intel à ses propres processeurs Apple Silicon, nous attendons de découvrir les premiers Mac équipés d’une puce ARM. On ne parle pas du kit de développement conçu autour d’un Mac Mini, mais des premiers produits commerciaux. Les premiers Mac sous architecture ARM sont attendus « d’ici la fin de l’année », selon les dires de Tim Cook, qui prévoit deux années de transition pour un passage de toute la gamme de Mac.

Trois formats de MacBook seraient prévus

La dernière rumeur en date nous vient du célèbre Ming-Chi Kuo, un analyste très bien renseigné quand il s’agit d’Apple. D’après lui, le premier Mac à bénéficier de l’Apple Silicon avec macOS Big Sur sera un MacBook Air de 13,3 pouces dévoilé en fin d’année 2020. Cela semble logique, c’est la machine la moins puissante et la moins énergivore de la gamme d’Apple. Cet ultrabook semble être le candidat tout désigné pour être le premier à passer sur le grill. Ensuite, deux autres Mac migreront vers l’Apple Silicon au second trimestre 2020, il s’agit des MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Le MacBook Pro 14 pouces n’existe pas encore, c’est une actualisation attendue du MacBook Pro 13 pouces (2020). Ce nouveau format 14 pouces aurait les dimensions de l’actuel MacBook 13,3 pouces avec des bordures d’écran réduites et un écran élargi. Cette machine est citée par de nombreuses sources, il est donc probable qu’elle soit bel et bien dans les cartons d’Apple.

L’écran Mini-LED toujours au programme

Encore une fois, Ming-Chi Kuo a fait des déclarations qui rejoignent d’autres indiscrétions déjà évoquées par le passé : le géant de Cupertino équiperait ses nouveaux MacBook par des dalles Retina Mini LED. Une technologie d’affichage que nous avons évoqué récemment dans un dossier.

Le Mini-LED n’est pas si éloigné des classiques dalles LED. C’est le dispositif que l’on trouve partout, et principalement dans les écrans plats de téléviseurs : pour le rétroéclairage des écrans à cristaux liquides (LCD) ou comme source d’illumination principale dans les téléviseurs OLED. Cependant, toutes les LED utilisées dans ces applications ne sont pas identiques. La technologie Mini-LED est l’une de ces technologies qui se situe entre la technologie Micro LED et le LED conventionnel.

Comme le LED conventionnel, les Mini LED sont des diodes lumineuses qui émettent la lumière nécessaire à l’affichage des images sur un écran LCD. À une différence près, ces Mini LED sont toutes petites. Cela contribuera à améliorer la finesse des écrans tout en permettant d’augmenter le nombre de sources lumineuses, avec une luminosité et un contraste boostés. Une alternative potentielle à l’OLED avec quelques défauts en moins (comme le risque de rémanence d’image et de rétention d’image).

Une autre grande évolution, indiquée par Ming-Chi Kuo dans sa récente déclaration, est qu’une refonte radicale des MacBook arrive. C’est assez flou pour le moment, impossible de savoir si on s’éloignera du concept de monocoque introduit il y a plus de dix ans ou plus probablement une refonte du design que l’on connaît depuis 2016. Dans les cas, cette refonte radicale serait dévoilée entre le second et le troisième trimestre 2021.