Photoshop se met à jour sur iPad pour vous aider à mieux détourer vos photos

Adobe ajoute cette semaine à Photoshop pour iPad une poignée de nouveautés qui devrait permettre à l'outil d'être plus efficace sur la tablette d'Apple. Au menu, un système détourage plus précis, mais aussi l'ajout d'un système de rotation des compositions.

Photoshop se met à jour sur iPad pour proposer de nouvelles fonctionnalités issues de sa version de bureau. Sans être révolutionnaires, ces dernières devraient permettre aux utilisateurs de la tablette d’Apple de tirer le meilleur parti de l’application, en réalisant certaines actions jusqu’à présent impossibles sur l’ardoise et notamment sur l’iPad Pro, tout particulièrement ciblé par ces quelques nouveautés. Au programme : la possibilité de détourer avec plus de finesse et de précision certains éléments d’un cliché, mais aussi l’ajout de la rotation des compositions.

Pour aller plus loin

PhotoShop, Premiere, Lightroom : Adobe simplifie ses logiciels de création

Adobe peaufine son application Photoshop sur iPad

L’ajout d’un système de détourage plus précis est crucial pour permettre la réalisation de projets aboutis sur Photoshop pour iPad. Très utile, cette fonction permet désormais de sélectionner avec finesse les contours d’une partie de l’image pour la transférer par exemple sur une autre composition. Une nouveauté déjà annoncée mi-juin par Adobe. Avec elle, il est enfin possible de détourer efficacement, par exemple, les cheveux d’un sujet ou la fourrure d’un animal sur iPad. Une fois la sélection faite, Adobe propose par ailleurs des outils permettant d’affiner encore le détourage. Le tout s’accompagne aussi d’un léger remaniement de l’interface pour permettre des contrôles tactiles plus aisés. Au travers de cet ajout, Adobe assure que l’application Photoshop pour iPad permet maintenant les mêmes résultats que sur Mac ou PC.

Autre nouveauté, la possibilité de changer l’orientation d’un projet en le faisant pivoter à la main. La chose se fait très simplement sur l’iPad, puisqu’il suffit de pincer la composition avec deux doigts pour l’incliner dans un sens ou un autre. Pratique pour réaliser des esquisses sans avoir à bouger l’iPad lui-même de manière répétée, note The Verge.

Lancée l’année dernière, l’application Photoshop pour iPad avait été critiquée pour l’absence de certaines fonctionnalités pourtant essentielles. S’il est pratiquement impossible de répliquer à l’identique la richesse des outils proposés par la version de bureau, Adobe s’active à peaufiner l’expérience de la version iPad de son logiciel phare. Le géant américain avait ainsi promis qu’il ajouterait de nouvelles fonctionnalités. Une promesse tenue au travers de mises à jour régulières. En mai, l’éditeur avait par exemple ajouté le support des « curves » (qui permettent d’ajuster plus précisément le contraste et la colorimétrie), ainsi qu’une meilleure gestion de l’Apple Pencil.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid