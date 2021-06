macOS Monterey : la prochaine version permettra de contrôler votre iPad

Apple a annoncé l'arrivée de macOS Monterey avec un contrôle de l'iPad, l'ajout des raccourcis et une toute nouvelle version de Safari.

Comme prévu, Apple a profité de son événement WWDC 2021, qui ouvre ses portes ce lundi, pour dévoiler la nouvelle version de son système d’exploitation pour ordinateurs : macOS Monterey.

Outre quelques nouveautés déjà annoncées précédemment pour FaceTime ou pour iMessages — également disponibles sur macOS — la principale nouveauté de cette nouvelle mouture concerne Universal Control. Il s’agit en fait d’une manière de connecter simplement son ordinateur sous macOS à un iPad.

Universal Control, pour utiliser l’iPad et le MacBook en même temps

Concrètement, il sera ainsi possible d’utiliser un seul clavier et une seule souris pour contrôler à la fois un ordinateur MacBook, un PC tout-en-un iMac et une tablette iPad grâce à cette nouvelle fonction. En approchant un iMac d’un MacBook, on pourra ainsi passer le curseur de l’ordinateur sur l’écran de la tablette. Il sera également possible d’utiliser le clavier du PC portable pour écrire un message dans l’iPad.

La fonction permet également le partage de fichiers très simplement, en les faisant glisser d’un appareil à l’autre. La fonction n’est pas sans rappeler ce que proposent déjà certaines applications tierces, mais a le mérite de venir directement d’Apple. Surtout, la firme ne se limite pas à seulement deux appareils, mais permet également d’étendre son poste de travail à trois écrans comme un iMac, un MacBook et un iPad, un fichier pouvant passer du premier au troisième en passant par le second au milieu.

Autre nouveauté concernant macOS Monterey dévoilée par Apple : l’arrivée d’AirPlay sur Mac. Concrètement, tout comme il est déjà possible de partager des vidéos ou des fichiers musicaux vers un téléviseur compatible depuis son iPhone, cette fonction permettra de profiter de l’écran de l’iMac M1 pour afficher une vidéo lancée depuis le smartphone.

Les raccourcis lancés par Apple sur iOS 13, vont également faire leur entrée sur les ordinateurs de la marque avec macOS Monterey. Il sera ainsi possible, depuis son ordinateur, de programmer, de télécharger ou d’éditer différentes fonctions avec des éléments déclencheurs et des conséquences. La fonction marchera également bien sûr avec Siri.

Une toute nouvelle version de Safari sur macOS et iOS

Enfin, la dernière grande nouveauté dévoilée par Apple concernant macOS concerne son navigateur : Safari. La firme a revu l’interface de son logiciel de fond en comble. Désormais bien plus épuré, avec des onglets plus discrets et plus compacts, Safari ajoute également nombre de nouvelles fonctionnalités.

C’est le cas notamment des groupes d’onglets qui vont faire leur entrée sur Safari avec macOS Monterey. Si cette fonction n’a a priori rien d’innovant — de nombreux navigateurs la proposent désormais — Apple a cependant ajouté quelques options bien senties. Les groupes d’onglets pourront non seulement être partagés directement — par mail par exemple — mais on pourra également les retrouver d’un appareil à l’autre si on utilise également un iPhone ou un iPad. Sur iOS, Safari a par ailleurs revu en grande partie le fonctionnement des onglets, permettant désormais de les manipuler plus facilement depuis le bas de l’écran. Safari permettra également l’intégration d’extensions, y compris sur iPhone.

Ces nouvelles fonctions arriveront avec macOS Monterey. La version publique devrait être lancée à l’automne.