L'analyste Ming-Chi Kuo laisse entendre que l'année 2022 verrait l'annonce des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Dans le lot, Apple proposerait le plus bas prix jamais pratiqué par la pomme pour un grand smartphone de 6,7 pouces.

Nous sommes encore en 2021, mais les analystes de l’industrie des smartphones essaient déjà de prédire 2022. Notamment le célèbre Ming-Chi Kuo, spécialiste des sujets concernant Apple. Ce dernier s’est exprimé au sujet des iPhone 14 (s’ils s’appellent bien comme ça) avec des estimations qui pourraient en ravir certains.

D’après l’analyste, Apple sortirait quatre modèles fin 2022, malgré l’annulation pressentie du modèle mini — après l’iPhone 13 mini, il ne devrait plus y avoir de format aussi compact. Il faudrait ainsi s’attendre à un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max.

Deux iPhone de 6,1 pouces, deux autres de 6,7 pouces

En termes de tailles d’écran, les deux déclinaisons max iraient chercher d’imposantes diagonales de 6,7 pouces contre 6,1 pouces pour les deux autres variantes. Par ailleurs, Ming-Chi Kuo, évoque plusieurs « moteurs de croissance » pour les iPhone de 2022, parmi lesquels il cite un lecteur d’empreintes placé dans l’écran. Rappelons que les téléphones haut de gamme d’Apple préfèrent aujourd’hui s’appuyer sur Face ID.

Il parle aussi d’un appareil photo principal dont la définition monterait à 48 mégapixels sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, c’est l’iPhone 14 Max, a priori plus modeste, qui réserve la surprise la plus intéressante.

Un iPhone 14 Max plus abordable

Ce smartphone proposerait en effet le « prix le plus bas jamais atteint pour un grand iPhone » de 6,7 pouces. Le spécialiste prédit carrément un tarif sous la barre des 900 dollars aux États-Unis, soit un peu plus de 750 euros HT. À titre de comparaison, l’iPhone 12 Pro Max a été lancé outre-Atlantique à partir de 1099 dollars. En France, le prix est plus élevé : 1259 euros TTC.

Toutes ces estimations devront être confirmées en temps et en heure. Cependant, Ming-Chi Kuo s’est bâti une solide réputation en devinant avec justesse plusieurs plans d’Apple. Les dernières déclarations du consultant sont donc à considérer sérieusement dans l’attente des iPhone 14.