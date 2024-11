La puissante enceinte amplifiée Bose S1 Pro+ atteint un prix jamais vu pour le Black Friday

D’accord, c’est l’automne, mais on peut déjà penser à l’été prochain ! Et ça tombe bien, à l’occasion du Black Friday, l’enceinte amplifiée S1 Plus+ de Bose est à prix cassé à la Fnac. Au lieu de 799 euros, ce système de sonorisation tout terrain est à 649 euros.

Conçu pour s’adapter à tous les environnements, des petites scènes aux événements en plein air, l’enceinte amplifiée de Bose combine une portabilité exceptionnelle, des fonctionnalités avancées et une connectivité moderne. Le fabricant a même pensé à corriger les défauts de la première version, offrant une mobilité accrue à son système de sonorisation tout-en-un. Idéal pour les musiciens, animateurs ou amateurs de son, il promet une expérience audio riche et sans compromis et devient surtout très intéressant grâce à une réduction de 150 euros à l’occasion du Black Friday.

Les trois points forts de la Bose S1 Pro+ :

Un système de sonorisation sans fil tout-en-un

Une autonomie sur batterie jusqu’à 11 heures

Des écrans OLED pour contrôler le volume, les aigus et les basses

Au lieu de 799 euros, la Bose S1 Pro+ est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros à la Fnac.

Un appareil de sonorisation mobile et durable

Bien plus qu’une enceinte sans fil pensée pour l’extérieur, la Bose S1 Pro+ est un véritable système de sonorisation amplifiée tout-en-un. En tant que tel, elle peut être utilisée en tant qu’amplificateur que retour de scène pour les musiciens, animateurs et autres amateurs de sonorisation mobile ou simplement qu’enceinte connectée. Car oui, outre son utilité dans différents cas de figure, la Bose S1 Pro+ se veut également très portable, grâce à un design compact. Ne pesant que 6,5 kilos, cet appareil est beaucoup plus facilement transportable que les amplificateurs traditionnels et, cerise sur le gâteau, il ne craint pas les événements en plein air puisqu’il est également résistant. Avec sa poignée ergonomique et sa robustesse, la S1 Pro Plus combine mobilité et durabilité. Et pas d’inquiétude concernant la nécessité d’une source d’énergie puisqu’il embarque une batterie rechargeable qui offre jusqu’à 11 heures d’autonomie.

On notera également qu’elle peut être utilisée dans de multiples configurations possibles. Posée sur un pied, au sol ou inclinée, la Bose S1 Pro+ s’adapte à tous les environnements et assure une diffusion sonore optimale.

Du tout-en-un avec une bonne qualité sonore

Malgré tous ces points forts plutôt pratiques, l’enceinte ne sacrifie pas pour autant la qualité sonore. Grâce à la technologie exclusive ToneMatch de Bose, l’engin ajuste automatiquement les paramètres sonores pour offrir un rendu clair et équilibré au public, que ce soit en termes de voix que d’instruments. De plus, sa table de mixage intégrée à trois canaux permet de connecter rapidement et facilement ses équipements via deux entrées combo XLR/Jack. On note également que la Bose S1 Pro+ est équipée d’une connexion Bluetooth et qu’il est possible de contrôler les paramètres et l’égaliseur des aigus et des basses directement depuis ses écrans OLED.

Avec la S1 Pro+, Bose a fait en sorte que son appareil réponde à l’ensemble des attentes des utilisateurs. De ce fait, elle profite d’une connectivité moderne, avec une connexion Bluetooth qui permet de la transformer en enceinte connectée. Ainsi, on peut lui faire diffuser de la musique directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur sans perte de qualité. Une application dédiée est également disponible et permet de contrôler les réglages sonores à distance, y compris le volume, les égaliseurs et les effets, offrant une flexibilité accrue aux utilisateurs. De quoi la rendre autant accessible aux débutants qu’aux professionnels aguerris.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.