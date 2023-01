Une manette avec un écran OLED ? L’idée loufoque d’Asus au CES 2023

Asus a dévoilé lors du CES une nouvelle manette de Xbox avec... un écran. Mais pourquoi faire exactement ?

Le CES est un endroit où l’on peut découvrir les innovations les plus futuristes comme les inventions les plus loufoques. Cette manette ROG Raikiri Pro présentée par Asus tomberait davantage dans la seconde catégorie.

Une manette avec un écran

L’Asus ROG Raikiri Pro est une manette de Xbox et PC munie de la configuration habituelle de boutons ABXY, de touches supplémentaires à l’arrière et d’un écran OLED de 1,3 pouce. À première vue amusante, cette caractéristique semble un peu dérisoire à bien à y réfléchir.

Il faut dire que le premier usage mis en avant par Asus est d’afficher des animations. C’est évidemment ce qui va accrocher votre regard et dont vous aviez absolument besoin en pleine partie d’Elden Ring (non). On retrouve heureusement quelques informations plus intéressantes, comme le niveau de batterie, le statut du micro, l’état de l’appairage Bluetooth ou l’affichage du profil actuellement utilisé. Des indications que l’on retrouve parfois sur d’autres manettes à l’aide de quatre LED.

Une manette Elite avant tout

Outre cet écran qui parfaitement superfétatoire, l’Asus ROG Raikiri Pro parait néanmoins être une manette très complète. On y retrouve toutes les caractéristiques d’une manette très haut de gamme, comme la Xbox Elite Controller 2 de Microsoft. Il est possible de régler la course des gâchettes (courte ou longue), on retrouve quatre boutons supplémentaires à l’arrière, le D-Pad est remplacé par une touche concave et il est possible de changer de profil à la volée à l’aide de deux boutons situés sur la tranche supérieure.

En outre, un DAC est inclus pour améliorer la qualité audio lorsqu’un casque est branché sur son port jack 3,5 mm. Notons qu’elle se connecte en USB aux dernières Xbox (One et Series), mais peut aussi utiliser le Bluetooth 5.0 ou une connexion directe (2,4 GHz) sur PC.

En dehors de son écran gimmick, l’Asus ROG Raikiri Pro a donc tout pour plaire sur le papier. Reste à voir son prix, qui n’a pas encore été communiqué pour le moment.

