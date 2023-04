Asus ROG Phone 7 / 7 Ultimate : le roi du smartphone gaming est de retour

Le constructeur taïwanais Asus vient d'officialiser deux variantes de son flagship annuel tourné vers le gaming sur smartphone. Un ROG Phone 7 quasi identique au 7 Ultimate et qui ne change pas grand-chose par rapport au modèle précédent.

On s’en doutait, mais c’est désormais officiel : Asus dévoile ce jeudi 13 avril son nouveau smartphone premium dédié au mobile gaming, le ROG Phone 7. Comme l’année dernière, le constructeur taïwanais présente deux versions de son flagship : une version standard et une version Ultimate qui, comme en 2022, diffère à peine du modèle de base.

Asus affirme malgré tout que cette nouvelle génération devrait s’inscrire dans les pas de ses prédécesseurs, les ROG Phone 6 et 6 Pro, les smartphones gaming les plus utilisés au monde selon la marque. Un succès avancé qui explique peut-être que le modèle de 2023 se contente de copier la recette.

Un smartphone toujours aussi imposant

Et pour cause : le smartphone garde exactement les mêmes dimensions et quasiment le même design que son prédécesseur.

Côté pile, le Asus ROG Phone 7 présente un dos blanc ou noir avec des motifs sur le thème technologique et un rectangle horizontal noir pour ses trois capteurs photo. On retrouve aussi le logo de la gamme Republic of Gamers illuminé en RGB.

Le tout pour un poids non négligeable de 239 grammes et avec un bon centimètre d’épaisseur. Deux ports USB-C sont encore présents (en bas et sur le côté) ainsi que le port jack 3,5 mm. Le tout certifié IP54.

Côté face, le ROG Phone 7 est donc toujours aussi grand avec une dalle Amoled Full HD+ de 6,78 pouces, toujours protégée par du verre Gorilla Glass Victus. On retrouve également le taux de rafraichissement de 165 Hz, soit ce qui se fait de mieux sur le marché.

Le constructeur taïwanais promet toutefois une meilleure luminosité maximale, de 1200 à 1500 cd/m². Deux haut-parleurs frontaux sont également présents.

Course aux performances et au refroidissement

Le principal changement concerne plutôt le processeur intégré au ROG Phone 7 et 7 Ultimate : le Snapdragon 8 Gen 2 dernier-cri de Qualcomm, accompagné du GPU Adreno 740. Asus revendique des performances améliorées de 15 % en CPU et 20 % en GPU et souligne la compatibilité de ce SoC avec le ray tracing… bien qu’aucun jeu mobile ne l’utilise vraiment.

Une puissance accrue qui s’accompagne d’une mémoire vive allant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDRX5, et jusqu’à 512 Go de stockage, avec la norme UFS 4.0, « deux fois plus rapide » que le 3.1 selon la communication d’Asus.

Asus met aussi beaucoup l’accent sur le système de refroidissement interne amélioré de ce ROG Phone 7 par rapport à la génération précédente. L’entreprise taïwanaise cite notamment une innovation de la chambre à vapeur du smartphone.

Toujours plus optimisé pour le jeu

La marque met également en avant des améliorations du mode de batterie ROG X, dédié à optimiser les performances et la consommation de batterie. Celui intègre notamment l’overlay Game Genie, permettant d’accéder à des options utiles sans quitter un jeu.

Une nouvelle fonctionnalité devrait afficher des notifications pop-up permettant au joueur de « prendre de meilleures décisions », tandis qu’une autre permettrait d’enregistrer automatiquement des vidéos de certains « événements » en jeu.

Le tout sous Zen UI ou ROG UI, selon votre préférence. Deux interfaces assez proches d’Android 13. Malheureusement, Asus offre toujours deux mises à jour majeures d’OS seulement, même si le constructeur promet pour la première fois quatre années de correctifs de sécurité. Il était temps.

Même batterie, mais aussi même photo

Reste une autre très bonne nouvelle pour ces ROG Phone 7 et 7 Ultimate : ceux-ci conservent l’énorme batterie de la génération 2022, avec 6000 mAh rechargeables à une vitesse maximale de 65 W. Asus promet même une meilleure durée de vie, mais fait toujours l’impasse sur la charge sans fil. Une technologie qui « prend de la place », se défend Asus, qui affirme préférer se concentrer sur l’efficacité thermique de la batterie.

Le ROG Phone 7 et 7 Ultimate intègrent en revanche la même combinaison de capteurs photo que le ROG Phone 6 : un grand-angle, un ultra grand-angle et un objectif macro. Toujours pas de téléobjectif, donc. Une comparaison qui n’est pas si positive cette fois, puisque c’était le talon d’Achille de la génération précédente, malgré son positionnement premium.

Asus évoque malgré tout l’ajout d’un algorithme d’intelligence artificielle pour traiter les photos. Il faudra attendre notre test complet pour vérifier si cela améliore vraiment les capacités des ROG Phone sur ce segment.

Un modèle Ultimate qui n’ajoute pas grand-chose

Enfin, rappelons qu’une autre version du ROG Phone 7 est commercialisée : le ROG Phone 7 Ultimate. Comme le modèle Pro de l’année dernière, cette variante n’ajoute que très peu de choses en comparaison au modèle de base : un petit écran au dos permettant d’afficher des messages et animations, et un meilleur système de refroidissement interne via une petite trappe et un moteur dédié.

Autre avantage : le ROG Phone 7 Ultimate est vendu avec l’Aeroactive Cooler 7, une nouvelle version de l’accessoire de refroidissement d’Asus déjà disponible pour le ROG Phone 6. En plus d’ajouter deux boutons physiques et une autre prise jack 3,5 mm, il ajoute désormais un haut-parleur pour basses et permet cette fois d’aérer l’avant comme l’arrière du smartphone.

L’accessoire fonctionne aussi avec le ROG Phone 7 de base. En revanche, s’il est également compatible avec l’ancien Aeroactive Cooler 6 de 2022, ce nouvel accessoire n’est pas utilisable avec le ROG Phone 6.

Sur le papier, un prix difficile à justifier

En France, l’Asus ROG Phone 7 est vendu à peu près aux mêmes prix que son prédécesseur :

Une version à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 1030 euros

Une version à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1200 euros

L’Asus ROG Phone 7 Ultimate est quant à lui vendu en une seule version, avec 16 Go de RAM et 512 Go stockage pour 1430 euros. Soit 230 euros de plus pour un smartphone très semblable à son modèle de base… on attendra notre test pour voir s’il vaut le coup.

Pour le moment, ces modèles sont en précommande dès maintenant et jusqu’au 30 avril 2023.

Toutes les caractéristiques de l’Asus ROG Phone 7 :

Dimensions de 173 mm x 77 mm x 10,3 mm ;

Poids de 239 grammes ;

Écran Amoled Full HD+ de 6,78 pouces ; Taux de rafraichissement de 165 Hz ;

Interface Zen UI basée sur Android 13, avec deux mises à jour majeures ;

Puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno 740 ;

12 ou 16 Go de RAM ;

256 ou 512 Go de stockage ;

Trois caméras au dos : Module principal de 50 mégapixels ; Module ultra grand-angle de 13 mégapixels ; Module macro de 5 mégapixels ;

Une caméra sur le devant : Un module grand-angle de 32 mégapixels ;

Batterie de 6000 mAh ;

Recharge jusqu’à 65 W ;

NFC, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E et 7 ;

Prise jack 3,5 mm ;

Capteur d’empreinte digitale sous l’écran ;

Certification d’étanchéité IP54.

