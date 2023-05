Le prix de l’Asus ROG Ally serait à 800 euros en France dans sa variante haut de gamme

Après la publication de son prix en dollars pour le marché américain, des revendeurs ont révélé le coût du ROG Ally pour le marché européen.

D’après les informations fournies par les revendeurs, l’Asus ROG Ally, dans sa version la plus puissante (modèle RC71L, AMD Z1 Extreme, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage), serait proposé en Europe au tarif de 799 euros TTC. Ce qui concorde avec nos calculs ci-dessous. Roland Quandt indique qu’une variante moins coûteuse et moins performante fera ultérieurement son apparition, mais aucun prix n’a encore été annoncé pour cette dernière. Le lancement officiel de l’Asus ROG Ally est prévu pour le 11 mai 2023, et sa disponibilité devrait commencer vers la mi-juin.

Article original du 3 mai 2023 :

L’Asus ROG Ally est un produit qui a créé une véritable curiosité parmi les amateurs de jeux vidéo. Cette console-PC hybride se positionne à mi-chemin entre un ordinateur portable gaming et une Nintendo Switch, offrant une alternative intéressante au Steam Deck de Valve.

Alors que jusqu’à maintenant, il était difficile de concevoir une telle machine en raison des performances trop justes, AMD a présenté ses nouvelles puces Z1 et Z1 Extreme, qui changent la donne. Ces puces offrent une puissance graphique légèrement en dessous de celle de la PlayStation 5, rendant l’Asus ROG Ally particulièrement attractif pour les gamers. Les premières prises en main du ROG Ally ont été publiées, et les retours sont encourageants. Cependant, deux importantes inconnues subsistent : son autonomie et son prix.

Un leaker bien connu a récemment évoqué un tarif de 699 dollars pour le modèle équipé de la puce Z1 Extreme. Si cette information est tentante, il convient de faire attention à plusieurs éléments. Tout d’abord, les 700 dollars pourraient correspondre au tarif du ROG Ally avec la puce Z1 Extreme, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. La version moins puissante, avec probablement moins de stockage et moins de mémoire vive, sera évidemment plus accessible. Ensuite, on parle d’un tarif pour les États-Unis.

Combien en France ?

Si l’on effectue une conversion simpliste des 700 dollars en euros, cela correspond à 633 euros au moment de la rédaction de cet article. Mais, cela serait une erreur de s’arrêter là. Il faut considérer que ce tarif est hors taxes, comme c’est souvent le cas aux États-Unis. Vous ne le savez peut-être pas, ou bien vous l’avez peut-être oublié, mais aux États-Unis les prix sont affichés hors taxe. Pourquoi ?

Car les taxes sur les ventes (sales tax) varient d’un lieu à un autre. Au tarif hors taxe s’ajoutent les taxes de l’État, parfois celles du comté, et parfois encore celles de la ville. Selon un spécialiste des taxes américaines interrogé par un site internet destiné aux expatriés, il existe ainsi environ 10 000 combinaisons. Ainsi, pour obtenir le prix final, il faudra ajouter divers frais, dont la TVA (20 % en France), mais aussi des taxes de copie privée et des Éco-participation.

En tenant compte de ces éléments, le tarif en France pourrait avoisiner les 800 euros, voire plus. Bien que ce prix soit supérieur à celui du Steam Deck (679 euros dans sa version 512 Go), l’Asus ROG Ally pourrait constituer une alternative séduisante face au Steam Deck, mais aussi aux PC portables gaming traditionnels. Il reste à voir si cette console-PC hybride parviendra à s’imposer face à ses concurrents et à répondre aux attentes des gamers en termes de performances, d’expérience logicielle, d’autonomie et de prix.

