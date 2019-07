C’est mardi prochain qu’Asus dévoilera officiellement le ROG Phone 2, la nouvelle version de son smartphone orienté vers le jeu mobile. Néanmoins, à quelques jours de sa présentation, l’appareil a déjà droit à sa page sur le site de la TENAA, l’organisme de certification chinois.

Après un premier ROG Phone présenté il y a un an, Asus renouvellera l’appareil dès la semaine prochaine. Le constructeur taïwanais a en effet annoncé que son successeur, l’Asus ROG Phone 2, sera présenté officiellement le 23 juillet.

Si l’on a déjà pu découvrir certaines des caractéristiques — comme l’écran 120 Hz ou la présence d’une puce Snapdragon 855+ — ainsi que des photos de l’appareil, c’est désormais au tour de sa certification d’être mise en ligne. L’Asus ROG Phone 2 a en effet vu sa fiche — sous les noms de ASUS_I001DB et ASUS_I001DA — mise en ligne par la TENAA, l’organisme chinois en charge de la certification des appareils électroniques. De quoi permettre de découvrir non seulement son design, mais également certaines caractéristiques du smartphone avant l’heure.

On peut ainsi découvrir que l’Asus ROG Phone 2 devrait profiter d’un écran OLED de 6,59 pouces avec une définition de 2340 pixels par 1080. Des informations auxquelles on peut donc rajouter le rafraîchissement à 120 Hz de l’affichage, déjà confirmé par Asus. Pour la configuration, en plus du Snapdragon 855+, on peut noter que le ROG Phone 2 devrait être équipé de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 512 Go de stockage selon les versions. Par ailleurs, le smartphone profiterait d’une très large batterie de 5800 mAh. Il en résulterait néanmoins un poids plutôt massif, puisque le ROG Phone 2 pèserait 240 grammes, contre 200 grammes pour la première version.

On en saura plus sur l’Asus ROG Phone 2 le 23 juillet prochain, date à laquelle Asus a prévu d’officialiser son appareil. C’est à cette date qu’on connaîtra notamment son prix et sa potentielle disponibilité en France.