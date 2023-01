Ce casque emblématique d’Audio Technica s’adapte aux PC pour le jeu ou le streaming

Audio Technica a lancé deux déclinaisons gaming de son ATH-M50x, avec micro intégré : les ATH-M50xSTS et ATH-M50xSTS-USB.

Audio Technica continue à décliner son casque emblématique, l’ATH-M50, dans différentes versions. Après avoir proposé un modèle avec câble amovible, l’ATH-M50x, puis deux versions sans fil, les ATH-M50xBT et ATH-M50xBT2, le constructeur japonais a dévoilé, durant le CES 2023 de Las Vegas, des casques conçus spécifiquement pour le gaming, l’Audio Technica ATH-M50xSTS et l’Audio Technica ATH-M50xSTS-USB.

Pour comprendre de quoi il en retourne, il faut commencer par analyser ses noms à rallonge. Forcément, on a droit ici à des casques basés sur l’ATH-M50x, ce qui signifie donc qu’ils sont munis d’un câble détachable. Le plus intéressant réside donc dans les suffixes « STS » et « STS-USB » qui viennent donc différencier ces deux modèles de ceux proposés précédemment par Audio Technica. En fait, les lettres STS correspondent à l’appellation « StreamSet », ce qui signifie qu’ils sont conçus avant tout pour le streaming. À ce titre, les deux modèles sont fournis avec un micro fixé au bout d’un bras articulé pour permettre de capturer votre voix. L’usage sera ainsi particulièrement adapté non seulement aux streamers, mais également aux joueurs PC à la recherche d’un casque leur permettant de converser avec leurs amis pendant leurs sessions de jeu.

Du côté du microphone, on retrouve en fait une capsule cardioïde à condensateur permettant de capter la voix de l’utilisateur sans forcément s’encombrer de tous les bruits alentour. La firme indique par ailleurs s’être inspirée de ce qu’elle propose déjà sur sa gamme de micros Série 20. Le bras du micro peut par ailleurs être relevé pour désactiver l’entrée sonore.

Une version USB avec DAC intégré

Du côté des caractéristiques du casque, on retrouve des spécifications similaires aux autres modèles d’ATH-M50 avec des transducteurs de 45 mm, une réponse en fréquence de 15 à 28 000 Hz et un format circum-aural dont les coussinets viennent se positionner autour de l’oreille.

Notons cependant que les deux casques dévoilés par Audio Technica au CES sont des casques filaires. Si l’ATH-M50xSTS peut se connecter à un PC à l’aide d’une prise jack 3,5 mm ou d’une sortie XLR — à condition d’avoir une carte son dédiée — l’ATH-M50xSTS-USB est quant à lui un casque USB, comme son nom l’indique. Il embarque donc son propre DAC capable de déchiffrer les signaux 24 bits à 96 kHz et permet également d’avoir le retour de sa propre voix directement dans le casque.

Les deux nouveaux casques d’Audio Technica seront disponibles à compter de la fin du mois de janvier ou du début de février. L’Audio Technica ATH-M50xSTS sera proposé au prix de 199 euros tandis que l’Audio Technica ATH-M50xSTS-USB s’affichera à 229 euros.

