BMW : les voitures électriques deviennent plus intelligentes pour les longs trajets

BMW lance une nouvelle mise à jour à distance (OTA) pour ses véhicules dotés du système d'exploitation BMW OS 8.0. Celle-ci apporte notamment quelques améliorations aux fonctionnalités déjà présentes et en offre de nouvelles.

Passer au garage pour mettre sa voiture à niveau pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. En effet, de nombreuses marques proposent désormais les mises à jour à distance, aussi connues sous le nom d’OTA (over-the-air). Concrètement, il n’est plus nécéssaire de se déplacer ou d’utiliser une clé USB, puisque les améliorations sont envoyées directement à la voiture, comme pour un smartphone.

Des fonctionnalités plus avancées

Si Tesla était l’un des précurseurs, d’autres marques ont plus récemment décidé d’adopter cette technologie, à l’image de Hyundai, Volkswagen ou encore Volvo.

BMW aussi en fait désormais profiter ses clients, alors que le constructeur vient justement de lancer une nouvelle mise à jour OTA gratuite, destinée aux modèles les plus récents. Celle-ci concerne en effet pour l’heure uniquement ceux équipés du système d’exploitation BMW OS 8.0, tandis que ceux dotés du BMW OS 7.0 en profiteront un peu plus tard. Au total, plus de 3,8 millions de véhicules seront concernés par cette mise à niveau, offrant une dizaine d’améliorations dans plusieurs domaines comme l’explique la marque.

Parmi elles, l’intégration d’Amazon Alexa pour tous les modèles équipés de l’OS 8.0 produits avant juillet 2022. À ce propos, la marque travaille avec l’entreprise américaine afin de proposer un peu plus tard à ses clients un système encore plus avancé et complet.

De son côté, le BMW Personal Assistant évolue également et s’offre de nouvelles fonctions, telles que le régulateur de vitesse actif et l’assistance aux manœuvres de stationnement. Quelques améliorations ont également été apportées à l’application My BMW, facilitant notamment l’ajout et la suppression d’un véhicule. L’affichage de l’heure QLOCKTWO a également été retravaillé.

Un planificateur d’itinéraire plus performant

Mais, l’une des principales nouveautés apportées par cette mise à jour OTA concerne le planificateur d’itinéraire du système de navigation BMW Maps basé sur le cloud. Auparavant, un trajet optimisé pour la recharge était proposé si l’autonomie de la voiture est insuffisante. C’est encore le cas, mais l’algorithme de calcul a été amélioré.

Ce n’est pas tout, car des informations supplémentaires sont proposées au conducteur, comme l’état de charge estimé à l’arrivée, le temps de recharge recommandé et l’état de charge cible pour la suite du trajet. À noter que toutes les données sont traitées en temps réel pour une meilleure réactivité. Ainsi, un nouvel itinéraire est proposé sur une station de recharge est fermée. Si le système est conçu pour que la voiture arrive à une borne avec au moins 10 % d’autonomie restante, cette valeur peut être configurée.

Enfin, une pléthore d’améliorations est également apportée aux BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022. Parmi elles, l’arrivée de nouveaux My Modes « Expressive » et « Relax » ainsi que l’intégration du ConnectedDrive Store pour l’ajout de fonctions à distance.

Ainsi, il sera possible de tester et d’acheter de nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin de se rendre en concession. Enfin, ces deux modèles profitent également de l’avertissement de sortie ainsi que de l’assistant au maintien de voie avec intervention de freinage. Ce système profite également de quelques améliorations sur les véhicules équipés de l’OS 7.0.

