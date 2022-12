Les routes en mauvais état pourraient booster l’autonomie des voitures électriques : voici comment

BMW serait en train de travailler sur un système de suspensions capables de générer de l'électricité lorsqu'elle est sollicitée. Il ne s'agit pour l'heure que d'un projet, qui pourrait tout à fait finir par voir le jour au cours des prochaines années sur les voitures électriques.

Si la voiture électrique se développe de plus en plus, il reste encore un aspect qui freine de nombreux automobilistes : l’autonomie. Heureusement, celui-ci devrait devenir de plus en plus anecdotique au fil des années, alors que les voitures peuvent parcourir de plus grandes distances en une seule charge, certaines batteries permettant de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres. Sans parler du réseau de bornes, de plus en plus développé. Mais les marques travaillent également au développement de nouvelles technologies, permettant d’optimiser l’énergie et d’éviter les pertes.

Une idée intéressante

Depuis de nombreuses années déjà, les voitures hybrides et électriques sont dotées de systèmes de récupération d’énergie au freinage. Concrètement, et pour résumer simplement, l’énergie cinétique d’ordinaire perdue lors de la décélération est ici récupérée et transformée en électricité grâce au moteur électrique qui tourne à l’envers, alimentant alors directement la batterie. Mais certains souhaitent aller encore plus loin, alors que d’autres éléments génèrent de l’énergie qui finit par s’évaporer et qui est donc gâchée.

C’est notamment le cas de BMW, qui vient de déposer une demande de brevet après des autorités allemandes pour une technologie innovante. Comme l’explique le site Car Buzz, la firme allemande serait en effet actuellement en train de travailler au développement d’un système utilisant les suspensions pour créer de l’énergie.

Contrairement au freinage régénératif qui fonctionne uniquement dans les phases de décélération, la technologie développée par la marque à l’hélice fonctionne en continu lorsque la voiture roule. En effet, ce sont cette fois-ci les suspensions qui sont utilisées pour générer de l’électricité.

D’ordinaire, l’énergie produite lors du passage sur des imperfections est alors absorbée par l’amortisseur puis dissipée sous forme de chaleur. Résultat, elle est alors perdue. Si certaines entreprises se sont déjà intéressées à ce problème, l’approche de BMW est un peu différente de ce qui a déjà été proposé, notamment par la société Gig Performance.

Bientôt sur un modèle de série ?

Mais alors, comment ce système fonctionne-t-il ? À vrai dire, c’est assez simple. Un petit générateur est installé sur le châssis, relié à un embrayage unidirectionnel. Celui-ci est alors entraîné par un disque couplé à un bras directement relié à la suspension. Lors de la compression, celui-ci se tord et fait tourner le disque. Lorsque que la roue redescend, le principe est similaire, sauf que l’embrayage entraîne cette fois-ci un système d’engrenages, qui alimente le petit générateur.

Le choix de n’utiliser que la dernière partie du mouvement de la suspension s’explique par une durée un peu plus longue, permettant de transférer plus efficacement l’énergie. Celle-ci peut alors être stockée dans une petite batterie 12 volts ou envoyée directement vers la batterie de traction de la voiture pour augmenter l’autonomie. L’impact sur celle-ci n’a pas été précisé, mais on s’attend à ce que celui-ci reste assez négligeable.

Pour l’heure, ce projet n’est qu’à ses balbutiements, et il faut se rappeler qu’un dépôt de brevet ne veut pas toujours dire qu’une technologie verra vraiment le jour. Néanmoins, il est tout à fait probable que celle-ci débarque un jour sur des modèles de série, à commencer sans doute sur la BMW i7 coiffant la gamme.

Comme l’explique Electrek, il pourrait alors s’agir d’une option disponible sur abonnement, comme la marque a coutume de le faire. Il est par exemple possible d’acheter les sièges chauffants pour une vingtaine d’euros par mois. De son côté, Mercedes propose un abonnement annuel permettant d’augmenter les performances de ses modèles électriques, à savoir les EQE et EQS berlines et SUV.

