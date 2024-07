Les voitures électriques hyper performantes du plus grand concurrent de Tesla tournent déjà en Europe

Les marques de voitures électriques chinoises deviennent de plus en plus offensives et n'hésitent plus à se frotter aux références du secteur. Dernière preuve en date : une vidéo de deux YangWang U9, une voiture hyper performante conçue par BYD, roulant sur le mythique circuit allemand du Nürburgring, quelques jours seulement après une Xiaomi SU7. De quoi venir battre Porsche sur son propre terrain ?

Qu’il est loin, le temps où les voitures électriques chinoises étaient synonymes de mauvaise qualité. Des innovations pleuvent, avec des batteries capables de se charger en 10 minutes, des habitacles toujours plus luxueux et technologiques, sans compter des performances toujours plus impressionnantes.

De quoi donner envie à ces marques de venir se frotter aux références européennes. Ainsi, quelques jours seulement après que Xiaomi a fait tourner une version super performante de sa SU7 électrique sur le mythique circuit allemand du Nürburgring, BYD vient d’y faire tourner deux exemplaires de sa YangWang U9.

Parade, développement ou tentative de record ?

Reste à savoir ce que cherche précisément BYD en faisant rouler sa YangWang U9 en Allemagne. Trois hypothèses nous viennent à l’esprit : une simple « parade », destinée à prouver que la voiture roule fort, mais aussi une possibilité d’un développement des qualités dynamiques de ce coupé hyper performant – le Nürburgring étant un passage quasi obligé dans la conception d’une voiture sportive en Europe.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dernière hypothèse, encore plus offensive : la volonté de BYD d’aller battre de record du tour en voiture électrique. Un record pour l’instant détenu par la Rimac Nevera en 7:05:298, suivie de peu par le Porsche Taycan Turbo GT en 7:07:55, tandis que la Tesla Model S Plaid doit se « contenter » de 7:25:231. Sachant que les performances de la Xiaomi SU7 d’il y a quelques jours n’ont pas été communiquées.

Un potentiel

Quoi qu’il en soit, cette YangWang U9 a les moyens de faire un joli score. Pour rappel, ce coupé électrique dispose de 1 305 ch et 1 200 Nm de couple, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 2,36 secondes et de grimper jusqu’à 309,19 km/h.

Elle est en outre dotée d’une suspension adaptative hyper sophistiquée, baptisée DiSus, capable de faire rouler la voiture sur trois roues… ou même de la faire sauter. Enfin, ses quatre moteurs électriques pilotables indépendamment sont les garants d’une précision accrue sur circuit, ou la faire pivoter en ville.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de l’une des voitures électriques les plus performantes au monde : la BYD Yangwang U9, par le concurrent de Tesla

Bref, une fiche technique impressionnante, pour un prix qui l’est tout autant : comptez 1,68 million de yuans (environ 214 500 euros) pour s’offrir cette YangWang U9. Les premières livraisons devraient avoir lieu dans les mois à venir, de quoi peut-être en savoir plus sur les velléités sportives de cette nouvelle voiture électrique.