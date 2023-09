On est montés à bord du Cupra Tavascan, la voiture électrique de Volkswagen qui ne passera pas inaperçue

Annoncé dès 2019 par un concept éponyme, le Cupra Tavascan, nouvelle voiture 100 % électrique, a profité du salon de Munich pour faire ses premiers pas face au grand public. Une apparition remarquée pour le SUV électrique, que nous avons pu découvrir en avant-première à cette occasion.

Cela fait un petit bout de temps déjà que la marque Cupra a pris son indépendance de sa maison-mère. Depuis 2018, le jeune constructeur espagnol vole de ses propres ailes et propose déjà plusieurs modèles dans sa gamme, dont une compacte électrique basée sur la Volkswagen ID.3, la Born.

À vrai dire, la firme, qui était initialement une division sportive de Seat a pris tellement d’importance que cette dernière lui cédera sa place et arrêtera l’automobile. Cupra devra donc assurer seule son futur, qui s’annonce déjà bien prometteur. Le constructeur, qui devra bientôt devenir 100 % électrique a dévoilé en 2019 son concept Tavascan annonçant un SUV zéro-émission (à l’échappement).

Ce dernier a finalement donné naissance à un modèle de série, qui fut officiellement présenté au mois d’avril dernier. Mais ce n’est qu’au début du mois de septembre, à l’occasion du salon de Munich que ce dernier a fait ses premiers pas devant le public pour la toute première fois. Une apparition remarquée pour ce nouveau venu, qui a cependant dû partager la vedette avec la Cupra Dark Rebel, un concept-car conçu par la marque grâce à l’aide de ses fans et clients.

Cousin des Skoda Enyaq et autres Volkswagen ID.4, entre autres, le Tavascan devrait faire son arrivée dans les showroom au début de l’année prochaine, afin d’aller chasser sur les terres de la nouvelle Peugeot e-3008 tout juste dévoilée.

Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en avant-première et quelques mois avant sa sortie ce nouveau Cupra Tavascan, qui marque un nouveau tournant pour le constructeur, qui ne propose qu’un seul modèle électrique à l’heure actuelle. Mais ce nouvel arrivant aura fort à faire face à une concurrence de plus en plus rude, de la part de la Tesla Model Y bien sûr, mais également des constructeurs chinois qui tentent de se faire une place de choix sur le marché européen. Mais alors, quels sont les atouts que peut faire valoir l’espagnol ?

Design : ADN ultra-sportif

La plupart du temps, les constructeurs dévoilent un concept-car pour annoncer un modèle de série qui reprendra ensuite seulement les grandes idées ainsi que quelques éléments bien spécifiques, comme les feux ou certaines technologies. Mais ce n’est pas vraiment le cas de ce Cupra Tavascan, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à l’étude de style qui avait été dévoilée quatre ans plus tôt.

À tel point que les moins observateurs pourraient facilement confondre les deux véhicules. Cependant, on remarque tout de même quelques petites différences avec le concept sur la version définitive qui avait été montrée au salon de Munich.

Parmi elles, la calandre, au dessin légèrement retravaillé, mais qui reste toujours pleine, motorisation électrique oblige. On note également que la lame avant est un peu différente, de même que la signature lumineuse. Cette dernière, formée par plusieurs petits triangles est un peu moins épurée, mais gagne au contraire en agressivité, ce qui n’est pas pour nous déplaire, offrant au SUV électrique une face avant très agressive.

En revanche, le modèle de série reprend les jantes de 21 pouces inaugurées sur l’étude de style, et c’est une très bonne chose. Enfin, on note l’arrivée d’un logo rétro-éclairé au bout du capot.

Si tout cela vous plaît, c’est une très bonne nouvelle. Car le constructeur espagnol confirme que le langage stylistique inauguré sur ce Tavascan sera aussi adopté par toutes ses prochaines voitures. De profil, le SUV en impose aussi pas mal, avec sa silhouette très dynamique que l’on doit notamment à sa ligne de toit inclinée façon coupé et à sa ceinture de caisse très haute, réduisant les surfaces vitrées.

La partie arrière est quant à elle plutôt surélevée, tout comme la garde au sol. La longueur totale est affichée à 4,64 mètres pour 1,86 mètre de large et 1,59 mètre de haut.

Un beau bébé donc que ce Cupra Tavascan, qui rappelle son appartenance au segment des SUV avec ses protections latérales ainsi que son bouclier arrière proéminent. De dernier est complété par des feux très graphiques, reliés entre eux par une fine bande lumineuse qui intègre le logo de la marque.

Le nom de cette dernière est également écrite en toutes lettres, un élément de style très tendance que l’on retrouve aujourd’hui sur de nombreuses nouveautés. Le constructeur n’a pour le moment pas communiqué sur le Cx (coefficient de trainée) de son SUV électrique.

Habitacle : une présentation originale

Après ce rapide tour du propriétaire, il est maintenant temps de nous installer à bord de ce Cupra Tavascan afin de découvrir à quoi ressemble son poste de conduite, que nous avions rapidement pu voir lors d’une précédente présentation.

Si le SUV électrique reprend la plateforme technique des modèles électriques de Skoda et Volkswagen, entre autres, il possède l’avantage de ne pas calquer son intérieur sur ces derniers. Nous découvrons une présentation très originale et moins épurée que celle d’une ID.5 par exemple, avec des lignes plus droites. Ici, la planche de bord est bien plus torturée, ce qui peut être visuellement un peu too much pour certains.

D’autant plus que cette dernière est habillée de noir, associée à de très nombreuses touches de cuivre, qui alourdissent encore l’ensemble. De quoi nous faire frôler un peu l’overdose, mais qui a le mérite de ne pas faire comme tout le monde. Surtout face à une Tesla Model Y qui mise sur un habitacle totalement dépouillé par exemple.

L’ensemble est ici très sophistiqué, mais le tout semble un peu surchargé, on notera cependant qu’il n’y a quasiment aucun bouton physique. Tout est regroupé dans l’écran tactile, sur lequel nous reviendront un peu plus loin tandis que quelques commandes subsistent en dessous de ce dernier.

Ces dernières ont fait l’objet de nombreuses critiques chez Volkswagen en raison notamment du fait qu’elles n’étaient sont pas rétro-éclairées. Ce que le groupe a finalement réglé, comme sur la nouvelle ID.7. L’utilisation de ce système reste tout de même assez peu intuitive et demande un certain temps d’adaptation. Le reste du poste de conduite est plutôt bien exécuté, plongeant le conducteur et ses passagers dans une ambiance très futuriste.

Et cela grâce également à l’éclairage d’ambiance ainsi que la console centrale héritée du concept de 2019. Un clin d’œil qui nous donne l’impression d’être dans un vaisseau spatial. Les ajustements et les matériaux sont corrects, malgré la présence de quelques plastiques durs sur certaines parties, notamment vers le bas de l’habitacle.

Avec son empattement de 2,76 mètres, le Cupra Tavascan reste un modèle compact mais qui offre tout de même une habitabilité satisfaisante, sans être la plus grande du marché. Et pour cause, les passagers installés sur la banquette arrière profitent d’un bel espace aux jambes, quel que soit le gabarit, tandis que la garde au toit est aussi tout à fait correcte comme nous avons pu le voir.

De plus, la personne installée sur la place centrale profite d’un plancher plat très appréciable, que l’on retrouve cependant sur de nombreuses autres voitures électriques. Le coffre reste quant à lui dans la moyenne du segment, avec un volume de 540 litres lorsque les sièges arrière sont en place. Un double-fond permet de ranger les câbles de recharge.

Infodivertissement : simple et bien pensé

Lorsque l’on prend place à bord de ce nouveau Cupra Tavascan, la première chose que l’on remarque est sans aucun doute son grand écran tactile de 15 pouces, posé sur la planche de bord. Ce dernier affiche des dimensions identiques à celui de la nouvelle Volkswagen ID.7, qui va bientôt s’offrir une version plus sportive annoncée par un inédit concept. Cette dalle numérique, qui offre une très bonne lisibilité embarque la toute dernière version du système d’info-divertissement du groupe Volkswagen.

Cette dernière est encore plus pratique à utiliser, grâce à une interface bien pensée qui rappelle un peu le fonctionnement d’un smartphone. Un très bon point. Le conducteur peut profiter de nombreux widgets personnalisables rendant l’usage de l’écran plus pratique et permettant d’éviter de quitter la route des yeux trop longtemps. Une très bonne chose quand on connaît l’impact négatif de ces dalles sur la conduite selon une récente étude. Deux tailles d’affichage peuvent être choisies afin de hiérarchiser les informations.

Bien sûr, cette dernière, qui nous rappelle un peu celle installée dans les voitures de Tesla de par sa forme intègre de nombreuses fonctionnalités, dont la commande vocale, que nous testeront lors d’un prochain essai. Bien évidemment, Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont également de la partie.

Le grand écran tactile est associé à un petit combiné numérique d’une diagonale de 5,3 pouces repris de la Volkswagen ID.3. Ce dernier est très clair et facile à lire, indiquant toutes les informations indispensables à la conduite comme la vitesse ainsi que l’autonomie électrique restante.

À noter également qu’un affichage tête-haute en réalité augmentée est proposé sur le SUV électrique, mais là encore, il faudra attendre une prochaine vraie prise en mains pour voir ce qu’il donne. Ce dernier n’est pas vraiment inédit, puisqu’il est en fait repris des ID.3 et ID.4. Pour le moment, le constructeur n’a pas précisé si son SUV serait compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance, ce qui est cependant très probable. Le conducteur peut se connecter à la voiture via l’application My CUPRA App, qui permet notamment de planifier la charge pendant les heures creuses mais aussi de préchauffer le véhicule avant le démarrage.

Motorisation, autonomie et recharge

Sans grande surprise, le Cupra Tavascan repose sur la plateforme MEB des Volkswagen ID.4 et ID.5. Au total, deux versions sont proposées pour le SUV électrique, qui prennent les noms de Endurance et VZ.

La première se dote d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière, ce qui fait de cette variante une pure propulsion. Celle-ci affiche une puissance de 286 chevaux pour un couple maximal de 545 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,8 secondes, contre 5,6 secondes pour la déclinaison la plus performante.

Cette dernière ajoute un second moteur sur l’essieu avant et se transforme en transmission intégrale, tandis qu’elle revendique cette fois-ci pas moins de 340 chevaux pour 679 Nm de couple cumulé. Des chiffres impressionnants pour le SUV électrique, qui offre pas moins de cinq modes de conduite que nous testeront également un peu plus tard.

À noter que la version VZ possède également une configuration lui permettant de passer en pure traction. Les deux variantes partagent la même batterie lithium-ion affichant une capacité brute de 77 kWh.

Cette dernière permet au Tavascan, dont le nom est tiré d’un village de Catalogne, d’afficher une autonomie allant jusqu’à 547 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre correct, qui reste très proche des 565 kilomètres de la Tesla Model Y Grande Autonomie, avec les jantes aéro de 19 pouces livrées de série sur le SUV américain.

À noter que le nouveau venu dans la gamme de la marque espagnole offre jusqu’à quatre niveaux de récupération d’énergie grâce à des palettes au volant comme chez Kia notamment. La voiture est aussi dotée de la charge bidirectionnelle V2X, mais dommage que la pompe à chaleur ne soit pas de série comme sur l’EV6 par exemple.

Le SUV électrique peut se charger de 10 à 80 % en seulement une trentaine de minutes à une puissance maximale de 135 kW en courant continu. Selon le constructeur, il est possible de récupérer environ 100 kilomètres d’autonomie en sept petites minutes.

Ce que nous ne manqueront pas de tester lors d’une prochaine prise en mains. Vous vous en doutez, le Tavascan fait l’impasse sur l’architecture 800 volts et doit se contenter de 400 V. Bien sûr, la voiture est aussi dotée de la conduite autonome de niveau 2 grâce au Travel Assist, également proposé sur les autres modèles électriques du groupe Volkswagen.

Prix et disponibilité

Le nouveau Cupra Tavascan devrait arriver dans les showrooms de la marque d’ici au début de l’année prochaine, alors que le constructeur n’a pas encore communiqué sur la date exacte de lancement. Il faut sans doute s’attendre à une commercialisation dans le courant du printemps, mais cela reste à préciser par la marque. Contre toute attente, le SUV électrique sera produit non pas en Espagne ni en Allemagne, mais bel et bien en Chine. Ce qui risque de lui jouer des tours…

En effet, ce choix devrait l’exclure du bonus écologique, comme le prévoit le gouvernement. Cependant, il pourrait de toutes façons déjà ne pas y avoir le droit en raison de son prix trop élevé. Les premières rumeurs tablent sur un ticket d’entrée autour des 55 000 euros, tandis que le seuil maximal est actuellement de 47 000 euros.