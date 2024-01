Cupra fait un beau cadeau aux clients de sa compacte électrique Born, en leur offrant la recharge gratuite et illimité. Mais dans les faits, c’est en réalité un peu différent, et il convient de bien faire attention aux conditions de cette offre alléchante.

Avec une part de marché atteignant les 15,9 % en France, les voitures électriques ont plus que jamais le vent en poupe. Cependant, certains freins subsistent encore, comme le prix jugé trop élevé et l’autonomie. Avec un élément commun entre les deux : le coût de la recharge.

Une offre alléchante

Remplir la batterie de sa voiture électrique, c’est loin d’être gratuit. Il faut compter en moyenne 11,60 euros pour 100 kilomètres pour une charge sur une borne publique. Un tarif qui varie cependant selon l’opérateur choisi et le mode de paiement, avec ou sans abonnement par exemple. Sans parler du fait que le budget varie aussi selon que vous soyez un petit ou un gros rouleur. Bref, cela n’a rien d’une science exacte.

Mais voilà qu’un constructeur a trouvé la solution pour faciliter la vie de ses clients, et surtout en attirer de nouveaux. Il s’agit de Cupra, qui commercialise depuis 2021 sa première compacte 100 % électrique, la Born. Cette dernière plaît sur le papier, alors que ses ventes ont grimpé de 84,3 % au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, avec 32 300 immatriculations selon un communiqué de la marque.

Et pas question de se reposer sur ses lauriers. C’est ainsi que Cupra vient d’annoncer une nouvelle opération promotionnelle afin de séduire de nouveaux clients. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est très alléchante. En effet, la firme annonce dans un communiqué qu’elle offre la recharge en illimité pour les nouveaux acheteurs de sa compacte électrique, cousine de la Volkswagen ID.3. Sur le papier, difficile de refuser. Mais attention aux conditions.

En regardant plus en détail cette opération, on se rend compte que ce n’est pas si simple que ça. Et pour cause, cette dernière ne concerne en fait que les offres de location longue durée (LLD) et non l’achat comptant. Et pas question pour le constructeur de faire cadeau de la recharge de sa Born à vie, vous vous en doutez bien. Car cela finirait par lui coûter très cher. Mais alors, comment fonctionne cette offre ?

Quelles conditions ?

En fait, cette opération se traduit par « une remise exceptionnelle de 3 000 € sur 3 ans ou de 4 000 € sur 4 ans, correspondant à la consommation électrique moyenne estimée par an pour une Born ». Le constructeur offre une remise sur le prix de la location, en se basant sur une consommation moyenne homologuée, sans doute grâce au cycle WLTP.

Cependant, et c’est un bon point, le constructeur espagnol prend en compte un tarif de 0,59 euro du kWh pour la charge dans son calcul. Un prix qui correspond à celui souvent pratiqué sur les bornes rapides, même si certains opérateurs sont moins chers, comme Lidl qui ne facture que 0,40 euro du kWh sur ses prises 360 kW. La marque précise également qu’un coup de pouce est prévu en cas de surcoût de la recharge ou de surconsommation.

Dans ce cas, cette dernière « vous rembourse la différence sous réserve de présentation de justificatif », sans donner plus de détails. Le communiqué indique que cette offre est valable pour une souscription à une offre de LLD effectuée entre le 1er janvier et le 29 février 2024, à condition que l’immatriculation soit effectuée avant le 31 décembre 2024.

Une manière de relancer les « ventes » de la compacte, dont la production a été mise en pause à la fin de l’année dernière en raison de ventes insuffisantes. Reste à savoir si d’autres marques du groupe proposeront une offre similaire afin de relancer les immatriculations. De son côté, Volkswagen a baissé les prix de son ID.3 et de ses ID.4 et ID.5 tandis qu’Audi reconduit sa série spéciale Design Edition sur son Q4 e-tron.