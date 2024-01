Cet écran Dell de 40 pouces a tout pour faire rêver : 5K, 120 Hz et Thunderbolt 4

Dell démarre l'année 2024 au CES de Las Vegas en présentant, entre autres, deux moniteurs, de la gamme UltraSharp. L'idée : des écrans PC haut de gamme avec toutes les technologies dont on peut rêver, mais avec un focus sur la réduction de la fatigue oculaire.

Le CES 2024 n’est pas officiellement ouvert que les fabricants commencent à annoncer leurs produits. C’est le cas de Dell qui débute la nouvelle année avec deux écrans d’ordinateur, les UltraSharp. Si son ambition est de réduire la fatigue oculaire, on a aussi l’impression que la marque souhaite intégrer ce qui se fait de mieux en termes de performances. Dans le même temps, le fabricant a levé le voile sur les XPS 2024.

Des écrans PC haut de gamme signés Dell

Deux modèles ont été présentés : l’un de 34 pouces, l’autre de 40 pouces. Il s’agit de dalles IPS incurvées et certifiées VESA DisplayHDR 600. Elles proposent une définition maximale de 5K, soit 5120 par 2160 pixels, pour la version 40 pouces, et une définition WQHD, soit 3440 par 1440 pixels pour la version 34 pouces. Côté couleurs, il entend couvrir 99% du DCI-P3.

Quant à la connectique, elle semble assez complète. Il y a tout d’abord un port Thunderbolt 4 (qui donne son nom au produit en partie), avec une alimentation qui peut monter à pas moins de 140 W (90 W pour le modèle 34 pouces). Les écrans possèdent également un port Ethernet RJ45 (jusqu’à 2,5 Go/s), un port HDMI 2.1 FRL ainsi qu’un DisplayPort 1.4.

Au vu de la fiche technique, on pourrait se dire que ces écrans sont taillés pour les amateurs de jeux vidéo, mais pas tant que ça. Tout d’abord parce qu’on ne connaît pas la latence de l’écran (le constructeur ne l’a pas indiquée). Ensuite parce qu’au vu des prix pratiqués, du design ou des fonctionnalités de ces modèles, Dell souhaite plutôt les vendre à des professionnels.

Dell veut des moniteurs qui réduisent la fatigue oculaire

Les UltraSharp sont faits pour les professionnels qui passent plusieurs heures chaque jour devant un écran. La marque dit avoir collaboré avec TUV Rheinland « pour améliorer le bien-être des yeux », peut-on lire sur son blog. Cette entreprise a d’ailleurs récemment mis en place une nouvelle certification, que les deux modèles ont obtenue. Elle est présentée par Dell comme étant « une nouvelle norme industrielle pour le confort oculaire visant à réduire les signes de la fatigue oculaire. »

Et pour cela, il y a le taux de rafraîchissement qui entre en compte : 120 Hz fatiguent moins que 60 Hz. De plus, les écrans disposent d’un capteur de lumière ambiante afin d’« ajuster automatiquement la luminosité de l’écran et la température des couleurs en fonction de la lumière ambiante. » Enfin, les expositions à la lumière bleue auraient été réduites « grâce à un rétroéclairage LED plus avancé ».

Prix et disponibilité des Dell UltraSharp Curved Thunderbolt Monitor

Les Dell UltraSharp sont prévus pour le 27 février sur les marchés américain et canadien. La version 34 pouces sera commercialisée à partir de 930 euros. 1019 dollars, soit environ Quant à la version 40 pouces, elle sera vendue à partir de 2399 dollars, soit 2190 euros environ.