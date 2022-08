Il y a un gros bug sur Facebook et c’est aussi drôle qu’agaçant

Sur Facebook, un bug très bizarre fait apparaître en masse sur votre fil d'actualité les commentaires envoyés à des célébrités par des personnes que vous ne connaissez pas. Plusieurs internautes en profitent pour tourner ça en humour.

Si vous faites un tour sur Facebook, il y a de grandes chances que vous voyiez des publications assez particulières sur votre fil d’actualité. Un bug frappe en effet le réseau social de Meta actuellement. La plateforme met en avant des publications très anecdotiques envoyées à des célébrités par des personnes que vous ne connaissez pas. À tire d’exemple, mon fil personnel est inondé par des images envoyées par d’illustres inconnus à Shakira. Je vois la chanteuse partout. Même son de cloche pour d’autres personnes de la rédaction avec d’autres stars et sur DownDetector, les signalements grimpent en flèche.

Nul besoin de rappeler que ce n’est pas du tout le fonctionnement habituel de Facebook. Le réseau social est censé afficher des publications plus pertinentes. Si vous suivez la page d’un ou d’une artiste, ce sont ses publications que vous devriez voir, pas tous les commentaires qui lui sont fait en réaction.

Comme tous les bugs, celui-ci est bien agaçant, mais il a quelque chose d’assez rigolo également. D’une part, parce qu’il est totalement incongru — on ne parle pas ici d’une panne classique et vraiment bloquante, mais bien d’un comportement des plus étranges. D’autre part, parce que plusieurs internautes ont sauté sur l’occasion pour partager quelques memes habilement.

Des memes et des arnaques

En effet, en envoyant une image drôle à une célébrité, vous pouvez apparaître sur le fil de millions de personnes grâce à ce dysfonctionnement. L’occasion de ressortir quelques memes célèbres.

Certaines personnes tentent même de créer des chaînes de partage comme on peut le voir dans l’image ci-dessous.

Moins rigolo, des pirates mal intentionnés en profitent aussi pour partager des liens douteux vous incitant à faire un don via PayPal ou en cryptomonnaies. Des memes, des spams, des gens qui ne prennent pas au sérieux et d’autres qui veulent vous arnaquer…. Finalement ce bug de Facebook résume assez bien Internet.

