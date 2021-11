Free, premier sur le déploiement de la 5G, dernier sur les débits

L'Arcep vient pointer du doigt la qualité du réseau 5G de Free. Le choix de l'opérateur de déployer de la 5G sur toutes les bandes de fréquences, dont les bandes 700 MHz, entraîne de très mauvaises performances vis-à-vis de ses rivaux Orange, SFR et Bouygues Telecom. Pourtant, l'opérateur revendique le « plus grand réseau 5G de France ».

L’Arcep vient de mettre en ligne sa dernière enquête concernant le déploiement de la 5G et les débits observés. Cette enquête s’est concentrée sur la qualité de service 5G, en différenciant les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales.

Orange largement devant concernant la qualité du réseau

Comme on s’y attendait, Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 142 Mbit/s sur l’ensemble de la France. Les utilisateurs 5G d’Orange en zone dense, où la plupart des sites 5G sont déployés, permettent d’atteindre en moyenne un débit de 227 Mbit/s.

Le second opérateur est SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la France et 145 Mbit/s sur les seules zones denses, puis Bouygues Telecom (71 Mbit/s en moyenne, 130 Mbit/s en zone dense). Là où Free est bon dernier avec 31 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales.

Pourtant, si on regarde les chiffres de déploiement de la 5G, Free est le premier opérateur mobile avec 10 229 sites 5G (fin mai 2021), puis Bouygues Telecom arrive second avec seulement 2 943 sites. Notez qu’un même site peut être équipé de plusieurs bandes de fréquences pour fournir la technologie 5G. Ainsi, le nombre de sites total peut être inférieur à la somme des sites répartis selon les bandes de fréquences.

au 30 juin 2021 700 MHz 2100 MHz 3500 MHz Nombre de sites 5G Bouygues Telecom 0 2655 1008 2943 Free Mobile 10229 0 1136 10229 Orange 0 298 1597 1872 SFR 0 976 1005 1751

Si on regarde exclusivement le nombre de sites 5G, sans prendre en compte les bandes de fréquences utilisées, Free est largement devant ses concurrents. Cependant, les bandes 700 MHz et 2100 MHz font cohabiter 4G et 5G, en pratique nous observons une augmentation d’environ 15 % de débits en plus qu’en 4G+.

A l’inverse, la 5G sur la bande de fréquence à 3,5 GHz permet d’obtenir des débits beaucoup plus importants. Nous avons d’ailleurs constaté des débits descendants qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange.

C’est ce qui explique les différences de débits que l’on voit dans l’enquête de l’Arcep. Orange se concentre sur le déploiement d’une 5G dans les bandes 3500 MHz, là où les débits sont meilleurs.

Vous pouvez utiliser un des outils ou des cartes pour identifier les antennes autour de vous et vérifier quelles sont les bandes de fréquences utilisées. Pour le moment, la 5G est activée principalement dans les grandes agglomérations.

