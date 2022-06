On a testé les bornes Free : la promesse de 3 minutes montre en main pour ouvrir une ligne

Les vacances approchent et vous avez besoin d'une ligne supplémentaire de téléphone. Toujours prompt à bouleverser les habitudes et les services, Free a dégainé une solution il y a quelques années : la borne Free. Et avec elle, la promesse d'une ligne ouverte et active en quelques minutes.

Avant de partir à l’étranger, ou bien pour vous rassurer en laissant partir votre ado loin de vous, l’idée vous viendra peut-être de prendre une nouvelle ligne de téléphonie mobile. Avec les opérateurs, malgré la demande en ligne, cela peut prendre un peu de temps que l’on n’a pas toujours dans la précipitation.

Depuis 2014, d’étranges bornes ont fait leur apparition dans les boutiques Free, mais aussi désormais dans certaines Maisons de la Presse ou encore chez Fnac Darty et les magasins The Kase. Une forme de distributeur automatique de billets façon banque, mais vous n’en tirerez pas d’argent. Au contraire, ce sera pour en donner.

Car ces étranges bornes Free sont en fait des distributeurs de carte SIM minute. La promesse de l’opérateur mobile est de vous fournir une ligne en 3 minutes et que vous puissiez repartir avec votre carte SIM activée.

Au total, plus de 2000 bornes sont présentes sur tout le territoire.

Que faire avec une borne Free ?

La promesse de Free est de vous donner accès rapidement à une ligne de téléphone mobile, de régler vos impayés ou bien de souscrire un abonnement Freebox. Plusieurs options sont donc proposées à l’écran :

Le paiement d’une facture ;

L’ouverture d’une ligne mobile ;

Un changement de format de carte SIM facturé 10 euros (si vous aviez une mini dans votre smartphone précédent et que vous ayez besoin d’une nano) ;

Une nouvelle carte SIM en cas de perte ou vol ;

L’ouverture d’un abonnement Freebox.

Placardée sur le site de Free comme en boutique, une promesse : en trois minutes, vous êtes un nouvel utilisateur Free. Nous avons voulu tester par nous-mêmes si la promesse de rapidité était bien là.

Trois minutes montre en main

On démarre le chrono. La manipulation est assez simple. Vous choisissez votre offre sur l’écran d’accueil (mobile ou Freebox), puis vous êtes dirigés étape par étape. Nous choisissons d’ouvrir une nouvelle ligne. Il faut tout d’abord choisir un numéro parmi une liste proposée, puis l’offre à laquelle vous souhaitez souscrire :

forfait à 2 euros pour 50 Mo de data et 2h d’appel ;

11,99 euros pour 90 Go et appels illimités ;

19,99 euros pour 210 Go et appels illimités.

Vous pouvez choisir d’opter pour un seul mois de forfait ou un abonnement sans engagement.

Si vous étiez propriétaire d’une Freebox, vous ne pouvez pas profiter du forfait maximal ramené à 15,99 euros. Il faudra pour cela rattacher la ligne à votre compte par la suite depuis votre espace client. Vous choisissez le format de SIM nécessaire (carte SIM découpée mini et micro, ou bien un format nano SIM). Attention, ne vous trompez pas ! La carte SIM est facturée 10 euros et il vous faudra sinon vous en acquittez à nouveau pour changer de format de carte.

La rapidité de tout le processus tient aussi au paiement en carte bancaire de manière sécurisée. Cela s’avérera intéressant pour ceux qui ne veulent qu’un mois sans risque d’être prélevé davantage. Vous rentrez vos informations et votre ligne est à vous.

Et en trois minutes, montre en main, nous avons notre ligne ouverte et payée. Il n’y a plus qu’à glisser la carte SIM dans un appareil. Nous avons opté pour un forfait à 19,99 euros qui doit être également immédiatement disponible à l’étranger immédiatement. En quelques secondes, le smartphone est fonctionnelle.

L’idée est donc excellente pour obtenir une ligne, notamment à court terme, rapidement. Mais si vous avez des visées au-delà d’un mois, il peut y avoir quelques ajustements à faire. Vous pourrez toujours repasser par la borne ou par le site en ligne pour prolonger votre abonnement d’un mois ou deux, ou bien basculer dans l’offre classique sans engagement. C’est simple, clair et rapide. Si vous n’avez pas d’ordinateur sous la main, cela vous permettra de souscrire un abonnement en quelques minutes.

Valable pour l’abonnement Freebox aussi

Si vous pensiez changer ainsi d’opérateur rapidement pour basculer chez Free un mois en gardant votre numéro, c’est raté. Vous ne pouvez faire de transfert de ligne avec votre code RIO sur une borne qu’en optant pour un forfait sans engagement (donc supérieur à un mois). En revanche, pour rattacher votre nouvelle ligne à un compte mobile existant ou une Freebox, cela se fera en ligne sur votre compte. C’est bien dommage, mais c’est aussi le prix de la rapidité.

Depuis la borne, vous pouvez également souscrire à une offre Freebox. Pour cela, vous devrez vous munir d’un RIB, renseigner votre adresse email ainsi qu’un numéro de mobile (il faut y penser avant ou les avoir sous le coude). C’est un peu plus long, mais à peine. Et cette fois, aucun problème pour transférer un code RIO notamment de ligne téléphonique. Vous renseignez votre adresse, choisissez votre offre, puis créez votre dossier, en gardant ou non votre numéro de fixe. La seule chose, c’est qu’il vous faudra quand même attendre de recevoir par la suite votre box et le passage d’un technicien pour l’installation de la fibre ou autre. Mais vous aurez gagné le temps de création du dossier.

