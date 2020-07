Après 18 mois de retard, le Dolby Atmos attendu sur la Freebox Delta pour septembre

La Freebox Delta aura-t-elle droit enfin au Dolby Atmos ? Xavier Niel compte sur un déploiement début septembre.

Depuis 18 mois, Free promet que sa box Delta sera certifiée Dolby Atmos. Depuis 18 mois, la mise à jour logicielle se fait attendre. Pour rappel, le Dolby Atmos permet une meilleure immersion dans un contenu vidéo en ajoutant une dimension verticale au champ sonore. Vous pouvez lire le contenu Dolby Atmos à partir d’un disque Blu-ray sur votre lecteur Blu-ray existant ou une console de jeu compatible, mais il y a aussi du contenu Dolby Atmos sur des plateformes sVOD comme Netflix et Amazon Prime Video.

Une mise à jour attendue pour le 1er septembre

Dans un interview pour Univers-Freebox, suite au lancement de la Freebox Pop, Xavier Niel est revenu sur le Dolby Atmos et la Freebox Delta. « On a un composant sur lequel on doit avoir un micro logiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ce sera livré demain (…) ils nous ont promis avant la fin de l’été (…) ça devrait arriver le 1er septembre, on dépend d’un tiers… c’est une erreur. ».

En contrepartie, Free a décidé d’offrir un répéteur Wi-Fi à ses clients Delta, il faudra payer les 10 euros de frais d’envoi, ainsi que l’offre Ligue 1. Notez que cette offre est offerte à tous les abonnés Freebox, pas seulement aux clients équipés de la box Delta, c’est une nouvelle fonction pour suivre les matches en (quasi) temps réel. Cette nouvelle vue permet de visionner les moments forts via de courtes vidéos.