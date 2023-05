Garmin a dévoilé ses deux nouvelles montres haut de gamme pour le trail, la randonnée et les sports d'extérieur, les Garmin Epix Pro (Gen 2) et Garmin Fenix 7 Pro.

Il y a quelques semaines, on apprenait grâce à une fuite du site WinFuture que Garmin s’apprêtait à lancer deux nouvelles montres haut de gamme afin de concurrencer celle qui cherchait déjà à concurrencer les montres de la marque américaine, l’Apple Watch Ultra.

Finalement, Garmin a levé le voile, ce mercredi, sur ses deux nouvelles montres connectées haut de gamme orientées vers les plus sportifs : les Garmin Epix Pro (Gen 2) et Garmin Fenix 7 Pro.

Deux nouvelles montres, six nouveaux formats

Comme leur nom l’indique, les deux montres Garmin intègrent les gammes les plus autonomes du constructeur. Rappelons que les modèles Fenix et Epix sont ceux pensés avant tout pour l’usage en trail, en sport extérieur ou en randonnée de très longue durée. La principale différence entre les deux versions repose en réalité sur la technologie d’écran : alors que la Garmin Fenix 7 utilise un écran MIP transflectif, la Garmin Epix Gen 2 profite quant à elle d’un écran Oled.

Dans le détail, ce sont en fait six nouvelles montres de sport qui ont été dévoilées par Garmin, puisque chacune est déclinée en trois tailles :

Garmin Fenix 7S Pro : boîtier de 42 mm, écran de 1,2″, 240 x 240 pixels, jusqu’à 11 jours d’autonomie.

Garmin Fenix 7 Pro : boîtier de 47 mm, écran de 1,3″, 260 x 260 pixels, jusqu’à 18 jours d’autonomie.

Garmin Fenix 7X Pro : boîtier de 51 mm, écran de 1,4″, 280 x 280 pixels, jusqu’à 28 jours d’autonomie.

Garmin Epix Pro (Gen 2) 42 mm : boîtier de 42 mm, écran de 1,2″, 390 x 390 pixels, jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Garmin Epix Pro (Gen 2) 47 mm : boîtier de 47 mm, écran de 1,3″, 416 x 416 pixels, jusqu’à 16 jours d’autonomie.

Garmin Epix Pro (Gen 2) 45 mm : boîtier de 51 mm, écran de 1,4″, 454 x 454 pixels, jusqu’à 31 jours d’autonomie.

La Garmin Epix Pro (Gen 2) 51 mm // Source : Garmin La Garmin Fenix 7 Pro // Source : Garmin

Ces deux montres estampillées « Pro » reprennent bien sûr les fondamentaux des modèles Epix et Fenix de Garmin, à savoir une longue autonomie, même en suivi GPS double bande avec multi-GNSS, mais également l’affichage de la cartographie, les stratégies d’allure PacePro, la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, le mode Stamina, le planificateur d’ascension ClimbPro ou l’affichage des points d’intérêt sur votre parcours.

Lampe torche, nouveau capteur cardiaque et scores d’ascension et d’endurance

Bien évidemment, les nouveaux modèles Fenix 7 Pro et Epix Pro (Gen 2) intègrent aussi leur lot de nouveautés, à commencer par une lampe torche dédiée avec une LED. Une fonction reprise de la montre ultra endurante du constructeur annoncée il y a quelques semaines, la Garmin Instinct 2X Solar, mais également de la Fenix 7X. Par ailleurs, seules la Fenix 7 Pro et ses déclinaisons sont dotées d’un verre solaire capable de recharger la montre. Une fonction qui n’est pas proposée, même en option, sur la Epix Pro (Gen 2).

Garmin profite également de ces nouvelles montres pour inaugurer un nouveau capteur cardiofréquencemètre, le Garmin Elevate Gen 5, en lieu et place du Gen 4 intégré jusqu’à présent sur les montres du constructeur. Le constructeur propose en outre des scores d’ascension et d’endurance pour s’améliorer, ainsi que la puissance de course au poignet, exprimée en watts, ainsi que le ratio de charge, une fonction jet lag ou une acclimatation à l’altitude. Enfin, les deux modèles intègrent une cartographie avancée avec des images satellites téléchargées en Wi-Fi moyennant un abonnement Outdoor Maps+ proposé à 60 euros par an.

Les nouvelles montres Garmin sont disponibles dès ce mercredi avec des tarifs qui varient selon les formats, les options et les matériaux utilisés. La Garmin Fenix 7 Pro est ainsi proposée à partir de 849 euros en version acier et bracelet silicone et peut monter jusqu’à 1249 euros en version titane avec bracelet titane. De son côté, la Garmin Epix Pro (Gen 2) commence à 949 euros (boîtier acier, verre Gorilla Glass, bracelet silicone noir) et monte jusqu’à 1249 euros (boîtier titane, verre saphir, bracelet cuir).

