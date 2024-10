Garmin ne compte pas lancer de bague connectée et la raison est plutôt logique

Depuis quelques années, les bagues connectées de santé ont le vent en poupe. Initialement chasse gardée de quelques marques spécialisées, comme Oura ou Ultrahuman, elles séduisent désormais des constructeurs plus grand public.

Pour aller plus loin

Bagues connectées : quels sont les modèles déjà disponibles ?

On a ainsi vu arriver cette année la Samsung Galaxy Ring, mais également la Helio Ring du constructeur chinois Amazfit, d’ordinaire spécialisé dans les montres de sport. De quoi donner des idées à Garmin, leader du marché des montres de sport ? Pas vraiment.

À l’occasion de l’événement Garmin Health Summit organisé la semaine dernière à Prague, le site Wareable a eu l’opportunité de discuter du sujet avec deux cadres de Garmin : Joe Schrik (président de la branche fitness) et Scott Burgett (responsable de l’ingénierie de santé).

Pour les deux responsables de la marque américaine, les bagues connectées sont encore trop peu fiables par rapport à ce que peuvent proposer des montres en termes de précision des données :

La fiabilité des données au poignet est meilleure parce que vous avez plus de puissance, plus de LEDs, plus de capteurs, plus d’autonomie. […] Si vous regardez les données recueillies toute la journée par une bague, ou que vous essayez de suivre votre activité, il y a de gros compromis et vous pourriez faire marche arrière.

Joe Schrik