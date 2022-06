Pixel Watch : Google mettrait le paquet sur les bracelets de sa montre connectée

Selon les informations de 9to5Google, Google préparerait un total de sept bracelets pour sa future montre connectée Pixel Watch. Le tout avec des matériaux divers et variés pour plaire au plus grand nombre.

Introduit à l’occasion de la Google I/O 2022 le 11 mai dernier, où l’on avait à l’époque découvert son design et quelques fonctionnalités, la Pixel Watch se fera encore attendre quelques mois avant de définitivement pointer le bout de son nez. À l’automne plus précisément, soit au même moment que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

D’ici-là, les fuites et autres indiscrétions continuent d’alimenter l’attention médiatique de la montre connectée. Récemment, ce fut au tour de 9to5Google d’ajouter son petit grain de sel en publiant des informations sur l’écosystème d’accessoires de la Pixel Watch. L’article se concentre tout particulièrement sur les bracelets qui accompagneront sa sortie.

Sept bracelets

Selon les éléments du média américain, Google préparerait un total de sept bracelets, ce qui laisserait un choix assez vaste aux utilisateurs pour personnaliser leur tocante connectée. Un peu à la manière d’Apple, qui aime se montrer généreux quant au nombre de bracelets disponibles pour ses Apple Watch.

Plus concrètement, la firme de Mountain View s’appuierait surtout sur des bracelets propriétaires et non universels. Pour donner un petit coup de fraîcheur visuel à sa Pixel Watch, il faudra donc obligatoirement passer par le store et le catalogue du géant californien.

Des similitudes avec Apple

Au moment de la livraison, le bracelet fourni par défaut serait composé de silicone souple, que l’on avait déjà aperçu en plusieurs coloris lors de la Google I/O. Les autres seraient vendus séparément. Il serait notamment question d’un bracelet type maillé, en acier inoxydable. À l’image du Milanese Loop de la firme à la pomme.

La Pixel Watch aurait aussi droit à un bracelet à maillons fabriqué en métal, qui pourrait coûter plus cher que ses compères. Le cuir serait aussi de la partie, pour au moins deux bracelets : l’un avec une teinte plus claire, l’autre avec une teinte plus foncée. L’entrée de gamme jetterait quant à lui son dévolu sur du tissu type stretch, connu pour son aspect extensible et flexible.

