YouTube Music a maintenant un peu plus fière allure sur nos tablettes

Fidèle à ses promesses, Google lance une mise à jour de l'interface de YouTube Music sur les tablettes Android. Ce léger remaniement devrait notamment permettre de mieux exploiter l'espace d'affichage offert par leurs grands écrans.

Optimiser sans révolutionner, c’est le parti pris de Google pour YouTube Music sur tablettes. Comme promis lors de la conférence I/O 2022, le géant de Mountain View s’est prêté à un nouveau remaniement de l’interface de son application de streaming musical. L’objectif est de la rendre, petite touche par petite touche, plus pertinente sur les grands écrans de nos tablettes ou d’autres appareils de même gabarit.

La principale nouveauté de cette mise à jour de l’interface concerne l’affichage des albums en mode portrait. Par rapport à ce que l’on connaissait jusqu’à présent YouTube Music indique désormais tout en haut l’artiste, le type de contenu sélectionné (album en l’occurrence) et son année de sortie. La pochette de l’album (nettement plus grande qu’avant) est affichée juste en dessous sur un fond coloré reprenant ses teintes, suivie du nom de l’album et d’une courte description à dérouler.

La présentation d’albums plus agréable en mode portrait

On retrouve juste en dessous les commandes habituelles, comme le téléchargement, l’ajout à la bibliothèque, le bouton lecture / pause, le partage et l’accès à d’autres fonctions via un menu à trois points. La liste des morceaux est quant à elle centrée en dessous de ces commandes, sans changement particulier vis-à-vis ce que l’on trouvait jusqu’alors. Bien entendu, cette disposition est différente en format paysage. Les informations et commandes restent alors dans une colonne à gauche, tandis que la liste des morceaux est installée sur la moitié droite de l’écran.

L’ancien design à gauche, suivi de la nouvelle présentation à droite // Source : MoistTart3258 sur Reddit, via 9to5Google

Cette modernisation discrète, mais efficace permet de mieux exploiter l’espace d’affichage disponible au lieu de bêtement étirer les principales constituantes de l’interface de manière artificielle. Google devrait continuer à améliorer l’interface de YouTube Music sur tablette progressivement. Il y a quelques jours, le groupe avait par exemple remanié légèrement la présentation des playlists de son application.

Notons toutefois que cette nouveauté (qui commence tout juste à être déployée) concerne uniquement les tablettes Android, précise 9to5Google. Il serait toutefois surprenant qu’elle ne s’étende aux iPad par la suite.

