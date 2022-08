Pixel NotePad : un format compact avec une caméra selfie au bon endroit

Le Pixel NotePad de Google se révèle encore un peu plus avec de nouvelles informations concernant son format, mais aussi son design. Celle-ci mettent également en avant un avantage concurrentiel qu'aurait l'appareil sur les autres pliants, notamment au niveau de son écran interne.

C’est tout bête mais il fallait y penser. On commence maintenant un peu à mieux à dessiner les contours du Pixel NotePad de Google. Ce smartphone pliant qui serait en développement depuis un moment maintenant se révèle encore un peu plus grâce à des fuites. Ces dernières nous en apprennent davantage sur ce que donnerait le design de l’appareil.

Le fruit d’un amour interdit entre un Pixel 7 et un Oppo Find N ?

C’est par l’intermédiaire de l’informateur Digital Chat Station que nous apprenons que le dos de ce smartphone pourrait ressembler à celui du Pixel 7 et arborerait donc le même design avec une barre horizontale pour la caméra.

De plus, à l’avant, nous aurions ainsi droit à un écran qui rappellerait l’Oppo Find N. On peut penser ici qu’il s’agira de ce fait d’un appareil relativement compact. L’écran externe du smartphone aurait également droit à une caméra en forme poinçon à l’avant.

Un écran interne 100 % immersif

Une autre information intéressante à propos de cet appareil concerne son écran interne. D’après la Digital Chat Station, le premier pliant de Google ferait mieux que quiconque au niveau de son écran pliable puisque que celui-ci serait tout simplement ininterrompu (si on oublie la caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3).

Cela ne voudrait pas dire pour autant que Google n’inclurait pas de caméra sur son écran pliable, au contraire. La firme de Moutain View aurait juste recours à la meilleure technique qui soit pour dissimuler sa caméra avant. En fait, Google utiliserait tout bonnement la technique la plus simple et la plus ancestrale qui existe pour occulter une caméra de smartphone : l’intégrer à la bordure de l’écran.

Pourquoi gâcher une portion de l’écran si l’on peut tout simplement fondre la caméra dans ce qui est déjà présent ? Cela aurait le mérite de constituer une véritable alternative aux poinçons qui deviennent de plus en plus communs.

Espérons tout de même que cette intégration ne se fasse pas au détriment du design global du smartphone, il ne faudrait pas non plus que le Pixel NotePad en soit réduit à arborer des bordures épaisses juste pour y cacher une caméra.

Reste à savoir pour quand serait réellement prévu cet appareil qui pourrait peut-être pointer le bout de son nez en fin d’année. Qui sait, il pourrait être accompagné de quelques nouveautés si l’on en croit de récentes fuites qui affirment que Google pourrait bien présenter des versions céramique de ses futurs smartphones.

