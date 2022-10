Pixel 7 et 7 Pro : son zoom en haute définition pourrait voir très loin

Les Google Pixel 7 et 7 Pro vivent l'un de leurs derniers leaks. On découvre au passage une fiche technique complète qui semble être officielle.

Derrière la compétition qui oppose les marques sur la qualité de leurs smartphones, les prix qu’ils pratiquent, se cache un affrontement beaucoup plus ésotérique : qui laissera le plus fuiter son produit ? Si Samsung est en forme cette année, Google semble vouloir remporter la palme avec le lancement des Pixel 7 et 7 Pro et de la Pixel Watch.

Plus sérieusement, à trois jours de leur présentation officielle, les futurs téléphones premium du géant californien viennent de faire les frais d’un nouveau (dernier ?) leak de la part de TechDroider.

Des photos et deux fiches techniques

Premier élément de la fuite, on découvre plusieurs clichés qui mettent bien en valeur le dos du nouveau Pixel 7.

Source : TechDroider Source : TechDroider Source : TechDroider Source : TechDroider

Autre petite friandise d’avant présentation, on découvre le contenu de la boîte. Sans surprise, puisque c’était déjà le cas l’année dernière, le chargeur ne sera pas compris. On devrait trouver un guide de démarrage rapide, un outil à SIM, un adaptateur USB-A femelle vers USB-C mâle ainsi qu’un câble USB-C vers USB-C d’un mètre en USB 2.0.

TechDroider nous permet de découvrir un visuel représentant le Google Tensor G2, confirmant au passage l’arrivée d’une Titan M2. Mais surtout, on met la main sur une belle fiche technique. Celle-ci nous en apprend plus sur le fameux zoom Super Res que devrait dévoiler Google. Pour rappel, il s’agit d’un zoom numérique permettant en théorie de se rapprocher de son sujet sans trop perdre en qualité. On apprend que le Pixel 7 irait jusqu’à X8 avec cette méthode et le Pixel 7 Pro jusqu’à X30. Impressionnant.

Fiche technique supposée du Pixel 7

Écran : 6,3 pouces, FHD+, 90 Hz ;

Caméras : 50 mégapixels (grand angle) 12 mégapixels (ultra grand angle) et 10,8 mégapixels (selfie) ;

Fonctionnalités photo : Zoom super résolution jusqu’à X8 ;

Mémoire : 8 Go de RAM ;

Stockage : 128 à 256 Go de stockage.

Fiche technique supposée du Pixel 7 Pro

Écran : 6,7 pouces, QHD+, LTPO, 120 Hz ;

Caméras : 50 mégapixels (grand angle), 48 mégapixels (téléobjectif), 12 mégapixels (ultra grand angle) et 10,8 mégapixels (selfie) ;

Fonctionnalités photo : macro, zoom super résolution X30 ;

Mémoire : 12 Go de RAM ;

Stockage : 128 à 512 Go de stockage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.