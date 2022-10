Google Pixel 7 : vers une plus petite batterie mais une meilleure autonomie

À la veille du lancement, une fuite concernant la batterie du Pixel 7 arrive quand même à nous surprendre. Le Pixel 7 rognerait sur sa batterie tout en améliorant son autonomie. C'est en tout cas ce que s'apprêterait à avancer Google lors de sa conférence prévue le 6 octobre 2022.

C’en est bientôt terminé des fuites sur les Pixel 7 et 7 Pro, la conférence de présentation aura lieu le jeudi 6 octobre 2022. Après un gros focus sur le zoom numérique des Pixel, dont on ignore encore s’il sera disponible sur les anciens modèles, voici qu’on apprend par l’intermédiaire du site allemand WinFuture que la batterie du Pixel 7 pourrait être moins bonne que celle du Pixel 6.

Plus précisément, le Pixel 7 devrait s’appuyer sur un accumulateur de 4355 mAh contre 4614 mAh sur l’ancien modèle. En revanche, on découvre dans le tableau partagé par WinFuture que le téléphone pourrait tenir 72 heures en mode sauvegarde la batterie extrême, là où le Pixel 6 promettait 48 heures. Le seul moyen de l’expliquer serait que Google a réalisé de gros progrès sur l’optimisation du Google Tensor G2 par rapport à la première génération.

Ajoutons que le Pixel 7 promettrait 31 heures d’autonomie en mode normal. La version Pro quant à elle conserverait ses 5000 mAh.

Débat sur l’autofocus

De précédentes fuites avançaient que le module selfie des Pixel 7 intègrerait un autofocus. WinFuture, souvent très fiable, balaye cette affirmation. Il ajoute que la version Pro proposerait un angle de vue de 93° contre 97° sur la version normale.

Toujours sur des questions d’angle de vue, le site d’outre-Rhin avance que l’ultra grand-angle du Pro serait bien plus large avec 125° contre 106° sur le Pixel 7 de base.

Pour rappel, Google aurait fait de gros efforts sur les prix et les Pixel 7 et 7 Pro maintiendraient peu ou prou leurs prix de l’année dernière avec un Pixel 7 supposément à 650 euros et un 7 Pro à 900 euros.

