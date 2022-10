Conférence Google : quel est le produit que vous avez préféré ?

La conférence Made by Google du jeudi 6 septembre a été marquée par plusieurs annonces de produits : des Pixel 7 et Pixel 7 Pro à la montre connectée Pixel Watch en passant par la Pixel Tablet. Lequel avez-vous préféré ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

La conférence Made by Google était attendue de pied ferme, même si les innombrables fuites au sujet des produits présentés ont quelque peu gâché le suspens. Qu’à cela ne tienne, la firme de Mountain View a tout de même introduit ses Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch et Pixel Tablet. Même si cette dernière n’a pas encore révélé tous ses détails.

De leur côté, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro reprennent la même formule gagnante que leur prédécesseur, à quelques changements près. Sur le global, les finitions semblent plus premium, lorsque le module photo jouit d’une intégration plus aboutie, un peu à la manière des Galaxy S22 et S22 Plus.

Des prix stables

Google a surtout boosté leurs performances en matière d’intelligence artificielle, grâce notamment à la puce Tensor G2. Parmi les nouveautés abordées, citons le « Super Res Zoom » pour la photo, une meilleure stabilisation vidéo, le « Face Unblur » ou encore un traitement deux fois plus rapide sur la capture d’images de nuit.

Le binôme se distingue surtout sur deux points : la version Pro embarque un téléobjectif avec zoom x5 qui lui offre une meilleure polyvalence photographique, alors que la Pixel 7 classique opte pour une dalle de 6,3 pouces (contre 6,7 pouces sur le Pro) qui laisse présager une prise en main globalement plus agréable.

Mais là où Google frappe fort, c’est au niveau des prix : ils restent inchangés d’une génération à une autre, malgré la conjoncture inflationniste et les nombreuses hausses observées chez les concurrents. Comptez 649 euros pour le petit modèle et 899 euros pour le plus grand.

Le géant californien a également levé le voile sur la toute première montre connectée de son histoire, la Pixel Watch. Après 8 ans d’attente, cette smartwatch opte pour un boîtier de 41 mm, une couronne rotative servant à la navigation, Wear OS pour la partie logicielle, une vieillissante puce Exynos 9110 et une autonomie théorique de 24 heures seulement.

Pour le prix, comptez 379 euros pour le modèle Wi-Fi et 429 euros pour le modèle 4G LTE.

Quel est le produit Google que vous avez préféré ?

Enfin, la petite surprise de la conférence se nomme Pixel Tablet : Google avait officialisé son existence lors de la Google I/O 2022. Il a cette fois-ci donné quelques détails supplémentaires. L’élément le plus marquant est le « Charging Speaker Dock », dont le support magnétique permet d’orienter la tablette vers tous pendant une activité, afin de se la joue Nest Hub.

Après ce décor posé, il convient de vous poser la question suivante : lequel de ces quatre produits vous a le plus marqué ?

Comme d’habitude, n’hésitez pas à donner un avis plus détaillé dans la rubrique commentaires de cet article. Nous publierons les résultats du sondage la semaine suivant sa publication.

