Les Pixel 7 et 7 Pro sont meilleurs que les Pixel 6, sauf sur un point

Les Pixel 7 et 7 Pro sont très attendus et vont sortir ce jeudi 13 octobre. Ils apportent de nombreuses améliorations et sont meilleurs sur beaucoup de points, au moins sur le papier. Mais Google semble avoir oublié un aspect de plus en plus important : la réparabilité de ses smartphones.

À quelques jours du lancement des Pixel 7 et Pixel 7 Pro présentés à la conférence Made by Google dont nous avons tant parlé, il y a quelque chose qu’ils ne font pas mieux que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro : la réparabilité. Là-dessus, on ne peut pas dire que les appareils de Google sont les meilleurs smartphones durables.

Les Pixel 7 et 7 Pro démontés et analysés

La chaîne YouTube PBKreviews a démonté minutieusement les deux derniers smartphones de Google afin de noter leur réparabilité. Le Pixel 7 s’est vu retirer des points à cause de son port USB-C soudé directement à la carte principale. En outre, il faut enlever plusieurs couches avant de pouvoir accéder à la batterie, fixée à un câble flexible, dont les tirettes ne se détachent pas aisément.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Aussi, on trouve plusieurs films de graphite qui guident la chaleur provenant des composants dans le cadre métallique. Pas beaucoup de changements donc, si ce n’est que le tampon thermique au-dessus du SoC est désormais une pâte thermique. Cela devrait améliorer la capacité du téléphone à maintenir ses performances maximales, ce qui avait pu être reproché au Pixel 6.

Une réparabilité similaire entre les Pixel 7 et les Pixel 6

En conclusion, PBKreviews estime que la réparabilité des derniers smartphones de Google n’a pas changé. La chaîne YouTube a noté le Pixel 7 6/10, ce qui est la même note qui avait été attribuée au Pixel 6 l’année dernière. Quant au Pixel 7 Pro, il s’en sort avec un 5,5/10, une note légèrement plus faible que la génération précédente, car l’accès à la carte principale est plus difficile.

À titre de comparaison, PBKreview a attribué un 5,5/10 à l’iPhone SE de 2022 et un 7/10 à l’iPhone 14. Ce dernier a d’ailleurs été salué par iFixit pour sa réparabilité, la meilleure pour un iPhone depuis longtemps. Ces notes ne correspondent pas à l’indice de réparabilité qu’on connaît en France et les critères sont propres à PBKreviews, mais cela permet de donner une idée de la réparabilité des derniers smartphones de Google.

Du côté des mises à jour, qui contribuent aussi à maintenir un téléphone dans le temps, Google fournira trois ans de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.