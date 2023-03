Android 14 pourrait mettre fin aux mots de passe et c’est Dashlane qui le dit

Les nouveautés d'Android 14 commencent à peine à se faire connaître, mais certaines sont déjà intéressantes. La dernière en date : le support natif des passkeys dans les applications tierces. Le gestionnaire de mots de passe Dashlane a annoncé ce jour la prise en charge native des passkeys dans une future version de l'application.

Déjà poussées par Apple, les passkeys pourraient bien mettre fin aux mots de passe. Plus sécurisées et plus pratiques d’utilisation, elles ont toutes leurs chances pour le moment. Google semble vouloir emboîter le pas avec la prise en charge native des passkeys dans les applications tierces, au regard de la première Developer Preview d’Android 14 publiée le mois dernier. L’occasion pour les gestionnaires de mots de passe de se mettre aux passkeys sur nos smartphones Android, comme Dashlane.

À quoi serviraient les passkeys sur Android 14 ?

Pour rappel, les passkeys sont une alternative aux mots de passe classiques. Une « passkey » est une clé d’identification associée à un identifiant et est entièrement chiffrée deux fois, l’une du côté du serveur d’identification, de l’autre sur l’appareil de l’utilisateur. Lorsqu’on souhaite se connecter à un service, on n’envoie pas de passkey directement, mais un jeton qui est généré automatiquement et à partir de ce dernier. Le fonctionnement peut ressembler sur certains points aux applications d’authentification comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator.

Plusieurs grandes entreprises du numérique se penchent aujourd’hui sur cette solution d’authentification, qui pourrait à terme remplacer les mots de passe. Ces clés d’accès peuvent être activées via la reconnaissance faciale de son smartphone, le capteur biométrique de son ordinateur portable, un code, un schéma, etc.

Dans la première version de prévisualisation d’Android 14 dédiée aux développeurs d’application, Google a ajouté la prise en charge native des passkeys pour les applications tierces. Cela va permettre aux gestionnaires de mots de passe d’en créer et d’en utiliser sur smartphones.

Dashlane va intégrer nativement les passkeys sur nos smartphones

Dans un billet de blog publié ce premier mars, Dashlane déclare vouloir ajouter les passkeys dans une future version de son application Android. Sur le comment ce sera possible, Dashlane écrit que « L’utilisateur peut simplement créer une clé d’accès en utilisant son empreinte digitale au lieu de saisir un mot de passe. L’empreinte digitale lie l’action d’authentification à l’utilisateur de l’appareil, ce qui empêche toute autre personne de créer et d’utiliser des passkeys sur cet appareil spécifique. » En plus de ça, le gestionnaire de mots de passe a publié une courte vidéo sur Twitter façon « démo » pour montrer ce à quoi cela pourrait ressembler.

En réalité, cela ne changerait pas grand-chose à l’utilisateur, puisque la fenêtre de Dashlane qui s’ouvrira ressemblera fortement à ce qu’on connaît aujourd’hui, notamment avec le gestionnaire de mots de passe de Google. Dashlane a l’air d’y croire et ajoute même que les passkeys « sont des identifiants résistants au phishing basés sur les normes FIDO et représentent l’avenir de l’authentification en ligne ».

De son côté, 1Password aussi travaille sur les passkeys. Dans un article de blog publié il y a près d’un mois, cet autre gestionnaire de mots de passe aussi annonçait la future prise en charge des clés d’accès, sans préciser si ce sera le cas sur Android 14 (le système d’exploitation débutant à peine ses phases de test).

Pour le moment, la version définitive d’Android 14 est prévue pour août prochain. Cette prise en charge par les applications tierces est une bonne chose puisque cela signifiera que Google ne sera plus la seule entité à pouvoir gérer et stocker nos clés d’accès sur nos smartphones Android.

