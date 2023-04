Pixel Tablet : Google frapperait fort avec un prix plus accessible que la concurrence

Selon les informations du journaliste Roland Quandt, la Pixel Tablet de Google serait lancée en Europe entre 600 et 650 euros, contre plus de 750 euros pour le modèle de Samsung.

Sur le marché des tablettes Android, Samsung règne en maître avec une gamme d’ardoises éprouvée depuis des années. La Galaxy Tab S8 lancée en février 2022 — et toujours pas renouvelée — devrait cependant faire face à une concurrente de taille dans les prochaines semaines avec la nouvelle tablette de Google, la Google Pixel Tablet.

Déjà dévoilée en partie lors de la conférence Google I/O au printemps, puis à l’occasion de l’événement Made by Google de l’automne, la Pixel Tablet devrait être finalement lancée le 10 mai prochain, à l’ouverture de l’édition 2023 de la Google I/O. Pour rappel, la tablette est attendue avec un usage mixte, mêlant à la fois le format d’une tablette tactile classique, mais proposant un socle de recharge sans fil doté d’un haut-parleur pour la transformer en écran connecté, à la manière du Google Nest Hub.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros. — Roland Quandt (@rquandt) April 19, 2023

Surtout, la tablette de Google devrait proposer un positionnement particulièrement agressif pour un modèle haut de gamme. Dans un tweet publié par le journaliste allemand Roland Quandt, on apprend que la tablette devrait être déclinée en deux versions de stockage — 128 ou 256 Go — et deux coloris — porcelaine ou brume — au prix de 600 à 650 euros.

Un prix plus accessible que les tablettes de Samsung

Pour rappel, la Samsung Galaxy Tab S8 a été lancée au prix de 769 euros en version 128 Go et à 819 euros pour la version 256 Go. Par ailleurs, les prix de la gamme pouvaient atteindre les 1699 euros au lancement pour la Galaxy Tab S8 Ultra en version 5G 256 Go.

On ignore cependant si la Pixel Tablet de Google sera proposée en version 5G ou uniquement en déclinaison Wi-Fi. Autre inconnue à l’heure actuelle, la disponibilité du dock de charge. On ne sait en effet pas encore s’il sera fourni de base avec la tablette ou s’il sera seulement proposé en guise d’accessoire supplémentaire, à acheter à part, même si certaines fuites suggèrent qu’il sera proposé de série.

Pour rappel, la Google Pixel Tab devrait être présentée le 10 mai prochain. Elle serait dotée d’un écran LCD, de 8 Go de RAM, d’une puce UWB, d’un processeur Tensor G2 et d’un bouton dédié à la confidentialité. C’est seulement au lancement de la tablette que l’on en saura officiellement davantage sur son prix de vente.

