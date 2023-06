Comment Google Chrome veut vous faire abandonner votre gestionnaire de mots de passe

Chrome se met à jour et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour son gestionnaire de mots de passe. Au programme : un raccourci, l'importation de comptes et de nouvelles méthodes d'authentification. De quoi concurrencer les applications concurrentes.

Il existe moult gestionnaires de mots de passe sur nos smartphones et nos ordinateurs, mais les navigateurs web, eux aussi, en contiennent, y compris Google Chrome. À ce propos, l’application de Google se met à jour et vient apporter quelques améliorations à son gestionnaire de mots de passe.

Accéder au gestionnaire de mots de passe de Chrome devient plus facile

Le gestionnaire de mots de passe de Chrome devient plus accessible : plus besoin d’aller chercher dans les paramètres du navigateur, on peut y accéder directement depuis le bureau. Cela se fait en ajoutant l’outil aux raccourcis sur son bureau. Aussi, lorsqu’on a un champ avec un mot de passe, on peut cliquer sur « Gestionnaire de mots de passe » ou « Gérer les mots de passe » pour y accéder.

Autre changement important : l’authentification biométrique arrive sur les ordinateurs. Jusqu’à maintenant, seuls les smartphones et tablettes tactiles pouvaient permettre d’accéder à ses mots de passe via son empreinte digitale ou la reconnaissance faciale (via Windows Hello sur PC). La version desktop de Chrome en profite dorénavant : on peut donc demander à être authentifié comme tel à chaque fois que l’on veut remplir un mot de passe via un paramètre. Jusqu’à présent, seuls les achats en ligne pouvaient être sécurisés avec Windows Hello sur PC.

Importez vos mots de passe dans Chrome à partir d’autres gestionnaires

Certains sites exigent d’autres informations pour vous connecter qu’un simple identifiant ou un mot de passe : une question, un code PIN, etc. Chrome permet d’ajouter des notes aux informations d’authentification qu’il enregistre.

Dans son article de blog, Google annonce qu’il « est désormais facile de télécharger vos mots de passe à partir d’autres gestionnaires de mots de passe. Il vous suffit d’exporter vos mots de passe dans un fichier .csv et de les importer directement dans Chrome sur votre ordinateur. »

Dernier changement à noter : la fonctionnalité Password Checker est disponible sur la version iOS de Chrome. Elle permet de « signaler les mots de passe compromis », mais aussi les « mots de passe faibles et réutilisés ». Pour en profiter, il faudra encore attendre quelques mois. En attendant, toujours sur iOS, l’invitation à remplir automatiquement un champ de mots de passe est plus grande et plus simple à utiliser. De plus, les informations d’authentification de plusieurs comptes sur un même site sont à présent regroupées pour les propriétaires d’iPhone.

