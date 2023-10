Cette année, c’est l’iPhone 15 Pro qui passe devant le Pixel 8 Pro en photo pour Dxomark

Chaque année, les Pixel et les iPhone sont très attendus en photo. L'iPhone 15 Pro et le Pixel 8 Pro se tirent la bourre : malheureusement pour Google, c'est le modèle d'Apple qui est devant, bien que les deux modèles soient excellents.

Sur Frandroid, l’iPhone 15 Pro comme le Pixel 8 Pro ont obtenu l’excellente note de 9/10 en photo lors de leurs tests respectifs. Mais lequel est réellement le roi de la photo ? Le spécialiste Dxomark vient de rendre son verdict, et sans plus de suspense, le smartphone Pixel est juste derrière l’iPhone. Un changement puisque l’année dernière, c’était le Pixel 7 Pro qui était devant les iPhone 14 Pro.

Un Pixel 8 Pro juste derrière l’iPhone 15 Pro en photo

Dxomark a publié son test de la caméra du dernier modèle de Google et lui a attribué le score de 153 dans cette catégorie, ce qui le place à la quatrième place des meilleurs smartphones en photo selon son classement. Devant lui, on ne trouve que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui ont tous les deux un point de plus, ainsi que le Huawei P60 Pro, premier du classement. Le Pixel 8 Pro est ainsi à la même place ex æquo avec l’Oppo Find X6.

Néanmoins, il est à rappeler que le Huawei P60 Pro est un smartphone qui ne comporte pas les services Google, à cause de l’embargo américain l’en empêchant. Ce qui veut dire que bon nombre d’applications et de services ne peuvent être utilisés avec ce modèle. D’un autre côté, l’Oppo Find X6 n’est tout simplement pas vendu en Europe, d’autant plus qu’Oppo semble avoir quitté le marché français. En définitive, il convient davantage d’opposer les iPhone 15 Pro et le Pixel 8 Pro, si l’on se restreint au marché français.

De belles couleurs et une mise au point au top : la recette photo du Pixel 8 Pro

Globalement, Dxomark considère que ce modèle est l’un des meilleurs dans toutes les catégories. À la lumière du jour, c’est d’ailleurs celui qui s’en sort le mieux, offrant de jolies couleurs en photo comment en vidéo, mais aussi des tons chair précis, sans doute grâce à la fonction Real Tone des Pixel, offrant une fidélité des couleurs de peau. Cela se manifeste aussi par une exposition jamais vraiment prise en défaut et une « stabilisation efficace dans la plupart des conditions d’éclairage ».

Quelques photos prises avec le Pixel 8 Pro :

Ultra grand angle Pixel 8 Pro (5) Téléobjectif Google Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro Grand angle Selfie Pixel 8 Pro

Tout n’est pas parfait cependant : Dxomark note principalement des pertes de certains détails et certaines textures, ce qui se voit davantage dans de mauvaises conditions d’éclairage. Un défaut qu’on trouve davantage en vidéo : là-dessus, l’iPhone 15 Pro est meilleur. Enfin en selfie, le Pixel 8 Pro se retrouve à la deuxième place du podium, à égalité avec les iPhone 14 Pro et Pro Max ainsi qu’avec le Huawei Mate 50 Pro.