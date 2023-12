Avec Google Messages, vous pourriez bientôt modifier un message après l’avoir envoyé

Google continue de développer son application de messagerie et irait plus loin encore que le RCS en permettant de modifier des messages sur Google Messages.

Depuis quelques années, l’arrivée du protocole RCS sur Google Messages a permis de multiplier les fonctionnalités proposées au sein de l’application de Google. Initialement cantonné à une simple application de SMS, Google Messages vous permet désormais de réagir à un message, de le citer, de discuter en groupe ou d’envoyer des fichiers photo ou vidéo en qualité HD.

Cependant, contrairement à des applications de messagerie classiques comme WhatsApp, Messenger, iMessage ou Telegram, Google Message ne permet pas de modifier un message une fois reçu. Cela pourrait changer dans un avenir proche comme le rapporte The Verge. Le site américain a en effet relayé les révélations du blog The Spandroid. Le développeur derrière ce blog a en effet farfouillé dans le code source de la dernière version bêta de Google Messages pour y découvrir la mention de nouvelles fonctionnalités. Quatre nouveaux usages sont ainsi mentionnés : « budle.enable_edit_ui », « bugle.load_edit_history », « bugle.process_outgoing_edits » et « bugle.process_incoming_edits ».

Concrètement, la première fonction semble liée à l’interface utilisateur de l’édition de messages, la seconde à l’affichage de l’historique d’édition d’un message et les deux dernières à la gestion de la modification de messages sortant ou entrant.

Plusieurs interrogations subsistent néanmoins, comme les limitations éventuelles apportées à Google pour modifier un message. Certaines applications vont en effet restreindre le temps de modifications à quelques minutes quand d’autres permettent de les modifier des mois plus tard.

Une fonctionnalité qui va au-delà du protocole RCS

Rappelons que la modification de messages n’est pas une fonctionnalité prise en compte par le protocole RCS nativement. Pour l’implémenter, Google devra donc aller au-delà de ce que propose actuellement le standard utilisé également par Samsung et, prochainement, par Apple, comme il l’a déjà fait avec le chiffrement de bout en bout. On ignore donc comment seront notifiés les personnes qui interagissent avec un utilisateur passant par Google Messages si on n’utilise pas nous même l’application de Google. Néanmoins, Google fait partie du consortium GSMA et, à ce titre, pourrait faire évoluer le standard dans les mois ou années à venir.

On ignore encore quand Google compte annoncer cette nouvelle fonctionnalité officiellement et la déployer auprès de ses utilisateurs. Interrogé par The Verge, le groupe n’a pas souhaité commenter.