Loin derrière Apple et Samsung, Google réussit mine de rien à vendre ses Pixel

Un média révèle que Google aurait expédié pas moins de 10 millions de smartphones Pixel en 2023. Cela représente une nouvelle étape franchie pour l'entreprise, qui voudrait redoubler d'efforts en 2024.

Les smartphones Pixel ont l’air d’être dans une bonne dynamique. C’est en tout cas ce que révèle le média Nikkei Asia d’après l’une de ses sources. 10 millions de smartphones Google auraient été expédiés l’année dernière dans le monde entier : le fabricant voudrait réitérer cela cette année.

Un cap symbolique franchi pour les smartphones Pixel

Google a beau être l’une des entreprises les plus puissantes du monde, sur le matériel, elle reste un petit acteur. À regarder le classement des smartphones les plus vendus en 2024, il n’y a qu’Apple et Samsung qui se bataillent. Google serait loin derrière avec seulement 10 millions d’unités expédiées en 2023. Il s’agit principalement de Pixel 7 et Pixel 7 Pro, puisqu’ils sont sortis fin 2022. Cependant, Nikkei Asia ne connaît pas la répartition des modèles de la marque dans ce chiffre important. Il s’agit pour autant d’un progrès pour cette dernière.

Comme le rappelle 9to5Google, c’est ce même média qui rapportait récemment que Google avait passé une nouvelle commande pour produire 8 millions de smartphones, ainsi que plus de 7 millions de Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a. De quoi augurer que les anciens modèles du constructeur se vendent encore bien. Quant aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ils devraient se vendre davantage en 2024 qu’en 2023, puisqu’ils n’ont eu que deux mois et demi d’exploitation l’année passée.

Les objectifs de Google pour les smartphones en 2024

Google souhaite déplacer leur production en Inde : l’entreprise l’avait annoncé en octobre dernier. L’idée pour Google est de diversifier sa production afin de moins dépendre de la Chine ou du Vietnam, pour faire face aux soucis que pourrait rencontrer la chaîne d’approvisionnement.

Les premiers Pixel 8 Pro fabriqués en Inde devraient arriver entre avril et juin, tandis que les Pixel 8 pourraient sortir de ces usines vers le milieu de l’année. Pour l’instant, la production se fait en petit « volume ». Au total, Google souhaiterait expédier 10 millions de smartphones au moins en 2024, pour réitérer son succès en 2023.

La marque prévoit aussi des lancements importants en 2024. Tout d’abord, au mois de mai, le Pixel 8a pourrait être présenté à l’occasion de la Google I/O, la grande conférence de Google. Pourrait suivre le Pixel Fold 2, deuxième smartphone pliable de Google, afin de confirmer un Pixel Fold premier du nom en demi-teinte. V

ers le mois d’octobre, Google devrait logiquement lancer les Pixel 9 et Pixel 9 Pro lors de sa deuxième grande conférence annuelle, la Made by Google. Enfin, des rumeurs font état d’une Pixel Tablet 2, suite de la Pixel Tablet première du nom. Concernant celle-ci, les chances qu’elle sorte cette année sont assez faibles.