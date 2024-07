Pixel Watch 3 : une fuite massive livre les dernières informations sur les prochaines montres de Google

Alors que la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL doivent être présentées le 13 août prochain, une fuite vient présenter les différents éléments marketing autour de la montre.

La Google Pixel Watch 3 // Source : OnLeaks et 91Mobiles

C’est le 13 août prochain, dans un peu moins de deux semaines, que Google devrait finalement lever le voile sur ses prochaines montres connectées. Contrairement aux années précédentes, deux modèles sont attendus, avec une Pixel Watch 3 41 mm au format standard, et une Pixel Watch 3 45 mm — ou Pixel Watch 3 XL — plus grande que les précédents modèles.

Cependant, avant même la présentation officielle des deux smartwatches, le site Android Headlines indique avoir mis la main sur des éléments marketing de Google. De quoi permettre d’en apprendre davantage non seulement sur les nouvelles fonctionnalités, mais aussi sur le design des deux versions attendues le mois prochain.

L’un des points mis en avant dans ces éléments par Google concerne l’affichage des nouvelles Pixel Watch 3. En effet, d’après les visuels partagés par Android Headlines, la Pixel Watch 3 aurait droit à une surface d’affichage 10 % plus grande que celle de la Pixel Watch 2 — 40 % plus grand sur la version 45 mm. Il faut dire qu’une précédente fuite indiquait déjà que la montre proposerait des bordures de 4,5 mm seulement autour de l’écran, contre 5,5 mm sur les Pixel Watch et Pixel Watch 2. Toujours concernant l’écran, les nouvelles Pixel Watch 3 41 et 45 mm proposeraient une luminosité maximale de 2000 cd/m², contre 1000 cd/m² jusqu’à présent. De quoi faire jeu égal avec la Samsung Galaxy Watch 7 ou l’Apple Watch Series 9.

Du côté des fonctionnalités, les visuels suggèrent que la Pixel Watch 3 permettrait de contrôler l’appareil photo de son smartphone, avec un retour de la prise de vue sur l’écran de la montre,

Des fonctions plus poussées pour le suivi sportif

Pour le suivi sportif aussi, Google aurait corrigé sa copie, en intégrant de nouvelles données. L’application Fitbit serait ainsi revue pour permettre de programmer des entraînements et consulter la cadence, la longueur des foulées ou l’oscillation verticale en course à pied.

En revanche, Google n’aurait pas choisi d’adopter le système de système d’exploitation hybride utilisé par OnePlus sur sa OnePlus Watch 2. L’autonomie serait ainsi toujours limitée, de l’ordre de 24 heures avec affichage en mode always-on et 36 heures en mode économie d’énergie.

On en saura plus sur les Pixel Watch 3 41 et 45 mm lors de leur présentation officielle, le 13 août prochain. Les deux montres devraient être présentées en même temps que les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur la Google Pixel Watch 3.