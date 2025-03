Après le Chromecast, Google fait ses adieux à deux piliers de la maison connectée

Google a décidé de faire le ménage dans sa gamme Nest. Deux appareils qui ont marqué l’histoire de la maison intelligente, le Nest Protect et la serrure Nest x Yale, tirent leur révérence.

Nest Protect : l’alarme intelligente prend sa retraite

Commençons par le Nest Protect. Si vous ne le connaissez pas, c’est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone pas comme les autres. Lancé en 2013, il a été longtemps une référence avec des alertes vocales qui vous disent où le danger se cache, et une détection fine des incendies, qu’ils soient lents ou rapides. Pendant dix ans, Google a promis une batterie et un support longue durée. Mais voilà, la fabrication s’arrête. Les stocks restants s’écoulent, et après, terminé.

Mais Google ne vous laisse pas tomber. L’entreprise passe le flambeau à First Alert, un spécialiste des alarmes. Le prochain détecteur sera compatible avec l’application Google Home et pourra même dialoguer avec vos vieux Nest Protect encore en service. Ces derniers continueront de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’à leur « date d’expiration » (généralement 10 ans après fabrication). Bref, pas de précipitation pour les remplacer, ils ne deviennent pas obsolètes du jour au lendemain.

Nest x Yale : la serrure intelligente ferme la porte

L’autre produit qui passe à la trappe, c’est la serrure Nest x Yale. Sortie en 2018, elle était la première serrure connectée de Google. Pratique avec son accès à distance et ses codes personnalisés, elle brillait par son intégration à l’écosystème Nest. Mais depuis, pas grand-chose : aucune vraie mise à jour. Google a donc décidé de la retirer des rayons.

Là encore, un remplaçant est en route. En collaboration avec Yale, une nouvelle serrure va voir le jour cet été. Gros bonus : elle utilisera la norme Matter. Une sorte de « langue universelle » pour les objets connectés, qui permet à des appareils de marques différentes de travailler ensemble. Cette serrure s’intégrera donc parfaitement avec vos sonnettes Nest ou autres appareils connectés Google Home. En attendant, les Nest x Yale actuelles restent prises en charge, avec des mises à jour de sécurité et une migration progressive vers l’appli Google Home.

Une stratégie qui évolue

Pourquoi ce grand ménage ? Google veut changer de cap. Fini le tout maison, l’entreprise mise sur un écosystème ouvert. Plutôt que de tout fabriquer elle-même, elle préfère collaborer avec des partenaires (comme First Alert ou Yale) et proposer une plateforme où plein d’appareils, même de marques concurrentes, peuvent cohabiter.

Côté utilisateurs, pas de drame à l’horizon. Les appareils que vous possédez ne vont pas s’éteindre subitement. Google promet un support continu, au moins pour la sécurité, et une transition en douceur vers ses nouvelles solutions. Mais c’est aussi un signal : la firme se concentre sur l’avenir, et ça passe par des adieux à certains pionniers, comme le Nest Protect, le Nest x Yale, ou même le Chromecast, enterré il y a peu.

