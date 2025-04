Google dévoile un secret pour allonger la durée de vie de son Pixel 9a

Le nouveau smartphone de Google disposera d’une fonctionnalité d’optimisation des performances de la batterie lui offrant une meilleure durée de vie contre certains ajustements.

Le Pixel 9a de Google se fait encore attendre, mais certaines de ses fonctionnalités commencent à être connues. Si l’on sait qu’il intègrera des fonctionnalités IA, on apprend via une page d’assistance que le smartphone de Google embarquera une fonctionnalité d’optimisation des performances de sa batterie. Une option qui n’est pas sans rappeler une mise à jour similaire déployée sur le tard pour les Pixel 4a.

Une meilleure durée de vie

Contrairement au Pixel 4a, Google ne veut plus prendre ses utilisateurs à défaut. Le constructeur indique sur la page du Pixel 9a qu’au fil du temps, le logiciel Pixel va gérer « les performances de la batterie pour l’aider à rester en bonne santé ».

Pour assurer cette « bonne santé », on apprend que Google réduira automatiquement et progressivement la tension maximale la batterie après 200 cycles de charges jusqu’à 1000 cycles de charge pour stabiliser les performances et le vieillissement de la batterie. En d’autres termes, pour lui assurer une meilleure durée de vie, Google réduira légèrement l’autonomie de son smartphone à mesure de son vieillissement.

Un choix assumé et justifié par la firme, évoquant que « les batteries lithium-ion sont des composants consommables qui doivent être remplacés à terme ». La gestion de la batterie se fera automatiquement pour le Pixel 9a et ne sera pas personnalisable, indique 9to5Google. La firme a par ailleurs indiqué au média que cette fonctionnalité sera déployée sur une sélection d’appareils Pixel à partir de la fin de l’année, sans préciser lesquels.